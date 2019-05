Türk pop müziğinin en sevilen şarkıcılarından olan Mustafa Sandal, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminde yer alıyor. Eski eşi Emina Jahovic ile boşandıktan bir süre sonra Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sevilen popçu, bu sefer de çapkınlık turuna çıktı! Fransa’da beraber tatil yaptığı sevgilisi Melis Sütşurup’u önden Türkiye’ye gönderen Musti, Cannes’da esmer bir güzelle görüntülenince magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu haber ile sosyal medyanın en çok isimleri arasına giren ünlü pop müzik sanatçısı, internet kullanıcıları tarafından yakın takibe alındı. Pek çok kişi internet üzerinden Mustafa Sandal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ünlü şarkıcı hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve kariyeri ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler…

Evliliğine karşılıklı anlaşmalı olarak son veren Mustafa Sandal yaklaşık 5 aydır Melis Sütşurup ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Fransa’ya tatil yapmaya giden Musti, sevgilisini önden Türkiye’ye gönderince fırsattan istifade edip çapkınlık turuna çıktı! Magazin basınına bomba gibi düşen haberlerin ardından ünlü popçunun sevgilisi Melis Sütşurup’un öfkeden deliye döndüğü öğrenildi.

Aralık 2018’den bu yana Melis Sütşurup ile romantik bir ilişki yaşayan Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi ile Cannes’da baş başa bir tatil yaptı. Kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzel ile aşk tazeleyen Mustafa Sandal’dan şok bir hareket geldi. 49 yaşındaki sevilen pop müzik sanatçısı, sevgilisi Melis Sütşurup’un bir süre sonra Türkiye’ye dönmesinin ardından Cannes’da çapkınlık turuna çıktığı sırada bir hayranına yakalandı.

Fena Yakalandı!

Yakın arkadaşı Fethi Kamışlı ile Fransa’da kalan popçu, sevgilisinin Türkiye’ye dönmesinin ardından soluğu Baoli Cannes adlı bir mekanda aldı: İstanbul’a dönen sevgilisinden 2 bin kilometre uzakta gecelere akan ünlü şarkıcının mekanda esmer bir güzelle yakınlaştığı görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti artıran ikilinin sarmaş dolaş eğlenmeye devam etti. Ancak Mustafa Sandal’ın hesap etmediği bir şey vardı. O sırada aynı mekanda bulunan ünlü şarkıcının bir hayranı, Musti’nin çapkınlığını an be an kaydetti.

Sevgilisi Öfkeden Deliye Döndü

Çılgın partide kendisini tanıyan bir hayranının objektiflerine yakalanan Mustafa Sandal’ın çapkınlık turu sosyal medyada yankılandı. Melis Sütşurup sosyal medyanın gündemine düşen 49 yaşındaki sevgilisi Mustafa Sandal’ın bu samimi görüntülerini gördükten sonra öfkeden adeta deliye döndü. Sosyetik güzelin, daha önceki evliliğinden olan oğlunu alarak, Antalya’ya moral tatiline çıktığı öğrenildi. İkili arasında büyük krize neden olan olaydan sonra sevgilisine ulaşmak isteyen Mustafa Sandal’ın tüm aramalarına cevap gelmediği bildirildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen Musti’nin çapkınlık turu sonrasında Melis Sütşurup’un ilişkilerini gözden geçirdiği, magazin muhabirlerine gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Mustafa Sandal Kimdir?

Magazin gündeminin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan, Türk popunun en sevilen isimleri arasında gösterilen Mustafa Sandal’ın hayat hikayesi merak ediliyor. Sevilen şarkılarının yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü pop şarkıcısı hakkında Mustafa Sandal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet üzerinden sorulmaya devam ediliyor. İşte sevilen pop şarkıcısı hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler…

Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 yılında İstanbul’un Beşiktaş semtinde dünyaya geldi. Babası Erzincanlı annesi ise Adanalıdır. Dedesi TRT’nin eski ritim saz sanatçılarından Hüseyin İleri’dir.

İlköğrenimini Özel Dost Koleji’nde tamamlayan Mustafa Sandal, daha sonra İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan College Du Leman okulunda lise eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Üniversite eğitimine Boston New Hamsphire College’de başlayan Musatafa Sandal, küçüklüğünden beri içinde büyük bir istek halinde olan müzik tutkusunun peşinden giderek 2,5 senelik üniversite eğitimini yarıda bırakıp Türkiye’ye dönüş yaptı.

Müzik eğitimini ardından, bestecilik ve söz yazarlık yönünü ortaya çıkaran Mustafa Sandal, pek çok ünlü müzisyen ve şarkıcıya beste verdi. Kendi bestelerini yorumlamaya karar veren Sandal, 1994 yılında ilk albümü Suç Bende’yei çıkardı.

2 yıl sonra Gölgede Aynı adlı albümünü piyasaya sürdü. 1997 yılında da Londra’ya yerleşerek üniversite eğitimine American College Of London’da devam etti. Bu sırada albüm hazırlıklarını da sürdürdü. Bu güne kadar 17 albüme imza atan Mustafa Sandal’ın en çok dikkat çeken albümleri; Araba, Kop, Yamalı Tövbeler, Karizma…

2008 yılında Emina Jahovic ile dünya evine giren Mustafa Sandal’ın bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu vardır.