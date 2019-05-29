Pamukkale Travertenleri Hakkında Bilgiler

Ülkemizin en önemli turistik merkezleri arasında gösterilen Pamukkale travertenleri her yıl özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Birbirinden benzersiz doğal güzelliklere sahip olan ülkemizin en dikkat çekici merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenleri hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Her yıl yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Pamukkale travertenleri görsel güzelliklerinin yanında şifalı olması sebebiyle de özellikle tercih edilen turistik noktalardan biridir. Zira eklem ve romatizma ağrılarına çok iyi geldiği bilinen travertenlerin sıcak sularıyla binlerce kişi şifa bulmaktadır. Bu sebeple de Pamukkale travertenleri ülkemizdeki sağlık turizmi alanlarının da başında gelmektedir.

Pamukkale Travertenleri Nerededir?

Ülkemizin Denizli şehrinde bulunan Pamukkale Travertenleri, tamamen jeolojik olaylar sonucu meydana gelmiş doğal yapılar olması sebebiyle önem teşkil etmektedir. Nitelim fay hatlarından gelen termal sıcak suların, toprağın üst düzeyinde bulunan kayaçlar üzerine dökülmesiyle oluşan bir yapı olan travertenler, geçmişten günümüze doğal süreçlerin akabinde şekillenmiştir. Pamukkale’de şifa kaynağı olarak kullanılan 17 adet sıcak su alanı bulunmaktadır. Bu alanlara yılın her döneminde gelen yerli ve yabancı turistler, özellikle yaşadıkları romatizma ve eklem ağrılarına derman bulabilmekteler.

Travertenlerin görsel estetiğinin yanında şifa kaynağı olarak görülmesi, uzun yıllardır bu bölgenin ülkemizin en değerli sağlık turizmi alanlarından biri olmasını sağlamıştır. Dünyanın dört bir yanından özel tavsiye üzerine buraya şifa bulmaya gelen turistler, düzenli aralıklarla travertenlerden çıkan termal sular ile hastalıklarına çözüm bularak sağlıklarına kavuşabilmektedir.

Bu doğrultuda gelişmiş bir hizmet sağlanan Pamukkale travertenlerinde, bazı kaynaklardan çıkan sıcak sular, insan vücuduna yakıcı etkisi gösterecek şekilde yüksek sıcaklık değerlerine ulaşması sebebiyle bölgedeki kuruluşlar tarafından geniş bir alanda uzun süre bekletilerek uygun sıcaklık değerlerine getirilmektedir. Bu sayede insan vücudunu yakmayacak sıcaklığa ulaşan termal sular, turistlerin yararlanması için sağlık havuzlarına aktarılarak bu şekilde profesyonel hizmet sağlanmaktadır.

Pamukkale travertenleri, Ege bölgesinin Büyük Menderes Havzası içinde bulunan doğal jeolojik süreçlerin akabinde oluşmuş bir yapıdır. Oluşum tarihi ilk çağlara kadar dayanan bu bölgenin yabancı kaynaklardaki ismi Hierapolis olarak geçmektedir. Tarihin her döneminde insanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan ve pek çok farklı yerden turistleri çekmeyi başaran Pamukkale travertenleri günümüzde Denizli ilinin merkez sınırları içerisinde yer almaktadır. Eski çağlarda olarak adlandırılan bölgenin kalesi olarak öne çıkan tarihi mekanlar ise Denizli ilinin merkez ilçesinde bulunan Ecirli Köyü sınırlarında bulunmaktadır.

Pamukkale Travertenleri Nasıl Oluşmuştur?

Turizm cenneti olan ülkemizde yerli ve yabancı turistler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli noktalardan biri olarak öne çıkan Pamukkale travertenlerinin oluşumu da oldukça ilginçtir. Bu noktada traverten olarak adlandırılan ve tamamen jeolojik olayların sonucunda meydana gelen bu yapı hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşalım.

Travertenler esas itibarıyla bir çeşit kayaç olarak kabul edilmektedir. Bu kayalar, nadir görülen bir şekilde pek çok kimyasal reaksiyona uğrayarak form ve biçim değiştirmiştir. Söz konusu kimyasal reaksiyonların akabinde kayalar üzerinde çökelmeler meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşan kaya yapısına jeoloji biliminde traverten adı verilmektedir.

Pamukkale travertenlerinin bulunduğu bölgede çok sayıda sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Toprağın alt tabakalarında yer alan bu termal kaynaklar, toprak yüzeyinin zayıf olduğu bölgelerden gün yüzüne ulaşarak kayaçların traverten şeklini almalarını sağlamıştır. Bu şekilde uygun toprak tipi bulduğunda kayaçların üzerine çıkan sıcak su kaynaklarının sıcaklık derecesi 35 derece ile 100 santigrat derece arasında değişmektedir. Sağlık açısından çok faydalı olduğu bilinen bu su kaynaklarının eski çağlardan itibaren şifa amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Zira özellikle eklem ağrıları çeken yerli ve yabancı turistlerin bu ağrılarını dindirmek için termal suların şifasından yararlanması sebebiyle bölge, sağlık turizminde de önemli bir mekan haline gelmiştir.

Pamukkale Travertenleri Özellikleri

Pamukkale travertenleri yaklaşık 2200 metre uzunluğa ve 160 metre yüksekliğe sahip bir alan üzerinde yükselmektedir. Kat kat havuzcuklar şeklinde biçimsel özellikleri bulunan travertenlerin içinde kimyasal olarak kalsiyum karbonat bulunmaktadır. Renginin açık ve bembeyaz olması sebebiyle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan bile çıplak gözle fark edilebilen travertenler, Hierapolis kentinin de aynı bölgede bulunması sebebiyle pek çok yerli ve yabancı turistin uğrak yerleri arasına girmektedir. Travertenlerin bulunduğu bölgede Şaron Mağarası da turist akınına uğrayan tarihi yerlerden biridir.