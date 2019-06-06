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Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları

Altındağ Belediyesi bünyesinde oluşturduğu özel ekiple her gün farklı bir mahalleyi pırıl pırıl temizliyor. Gündüz nüfusu 1 milyonu bulan Altındağda vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için Altındağ Belediyesi bünyesinde kurulan ekip ilçeyi sokak sokak temizliyor.

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Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekipler rutin temizlik işlerinin dışında detaylı çalışma yürütüyor. Altındağda girilmedik sokak bırakmayan 50 kişilik özel temizlik ekibi mahalleleri pırıl pırıl hale getiriyor.  Ekipler önce sokakları süpürge aracı ile süpürüyor  daha sonra ise çöp atım noktalarını sabunlu suyla yıkayarak yaz aylarında oluşan kötü kokunun önüne geçiyor. . İlaçlama aracı ile beraber sokak sokak gezen temizlik ekipleri evsel atık dışında kalan atıkları da kamyona yükleyerek bölgeden uzaklaştırıyor.

Temizlik Çalışmaları Sürekli Devam Edecek

Huzurlu bir Altındağ için temizlik konusuna öncelik verdiklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Ekiplerimizin rutin temizlik çalışmasına ek olarak mahallelerimizde ayrıca detay çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için temizlik konusuna büyük önem veriyoruz. Boş arsalarda biriken atıklar başta olmak üzere kötü görüntü oluşturan çöpleri topluyoruz. Vatandaşlarımızın da oldukça memnun kaldığı bu çalışma şekli sürekli devam edecek ifadelerini kullandı.

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