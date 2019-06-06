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Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. AK Parti Ankara eski Milletvekili Ahmet Gündoğdu AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve partililerin katıldığı bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Balcı Ramazan ayı boyunca halkımızla iç içe olduk.

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Bunu sizlerde çok yakından takip ettiniz. Her akşam vatandaşlarımızla buluşarak oruçlarımızı açtık. İnşallah Ramazanda olduğu gibi Ramazandan sonra da bu çizgide yol alacağız. Vatandaşlarımızla beraber olacağız.  31 Mart öncesi ne söz verdiysek inşallah yerine getireceğiz ifadelerini kullandı.  İlçe teşkilatı ile tek tek bayramlaşan Başkan Balcı çocuklara da oyuncak hediye etti.

MHP İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Balcı daha sonra AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen AK Parti Ankara İl Başkanlığı bayramlaşma törenine katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları milletvekilleri ve belediye başkanlarının hazır bulunduğu bayramlaşmanın ardından Başkan Balcı Milliyetçi Hareket Partisi Altındağ İlçe Başkanlığına geçti. AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karacanın da eşlik ettiği Balcı MHP İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Ziyaretin ardından Ulustaki Hisarparkı Caddesinde dolaşan Başkan Asım Balcı esnafın bayramını kutladı.

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