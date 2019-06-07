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Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna Yoğun İlgi

Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, bayram tatilinden de yararlanarak Kahramankazan’daki iki farklı yarı olimpik yüzme havuzuna yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar modern ve hijyenik bir hizmetin sunulduğu havuzların keyfini çıkarıyor.

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Havuzlara hücum

Kahramankazan'da bulunan iki yarı olimpik yüzme havuzu, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan yüzme havuzlarına, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet verilen havuzlarda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de yüzme dersleri veriliyor. Havuzlarda yüzmenin yanı sıra hamam ve sauna hizmeti de sunuluyor. Yüzme havuzlarında, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açık olan kapalı yüzme havuzlarından her gün yüzlerce vatandaş faydalanıyor.

Ankaralıları davet ediyorum

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaklaşık 54 bine sahip olan ilçelerinde iki adet olimpik yüzme havuzu bulunduğunu belirterek, “Sıcak havalarda bunalan vatandaşlarımız bayram tatilinden de yararlanarak havuzlarımıza adeta akın ediyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu havuzlarımıza özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gösteriyor. Tüm Ankaralıları havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

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