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Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı

Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı

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Ankara Çubuk'ta 3 bin saman balyası yandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.

Gökçedere Mahallesi'nde Sinan Seyfili'ye ait samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Sinan Keyfili, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine semte çok miktarda itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında 32 bin Tl Zarar bulunmakta

İtfaye, iş makinalarının takviyesiyle yangına müdahale etti. Takribî 5 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 bin saman balyası yanarken, takribî 32 bin TL'lik hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla ekiplerce çalışma başlatıldı.

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