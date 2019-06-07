Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 21:37 TSİ

Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu

ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

mask

ANKARA'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu  Çankaya ilçesinde ise bir apartmanın zemin katını su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi’ndeki bir apartmanın alt katını su basarken, caddede su birikintileri oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki sular, tahliye edildi. O anları anlatan apartman sakini Oğuz Öcalan, "Buradaki evler, geçen seferki olaydan sonra boşaltıldı. Geçen seferki baskında mahsur kalanlar vardı" dedi.

Sağanak Yağış Haberleri

Sağanak Yağış Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız mask
Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız
Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu mask
Ankara'da "sağanak" yağmur etkili oldu
Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna Yoğun İlgi mask
Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna Yoğun İlgi
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz” mask
Balcı, “Ne Söz Verdiysek Yerine Getireceğiz”
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları mask
Altındağ'da Mahallelere Özel Temizlik Çalışmaları
Ankara'da Gıda Denetimi mask
Ankara'da Gıda Denetimi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL