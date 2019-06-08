Eser Yenenler Kimdir?

Türk televizyonlarının aranan simalarından biri olan Eser Yenenler, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminin en başında gelen isimler arasında yer alıyor. TV 8 ekranlarının sevilen talk show programının sunucusu Eser Yenenler hakkında pek çok kişi internet üzerinden araştırma yapıyor. Sevilen komedyenin hayatını ve kariyerini merak eden internet kullanıcıları, Eser Yenenler kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Eser Yenenler’in hayatına dair en çok merak edilen soruların yanıtları ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, nişanlısı Berfu Yıldız ile birlikte geçtiğimiz günlerde Yeniköy’deki bir mekandan çıkışta magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. İftar saatinde mekana gelen ünlü çift, sahuru yapıp çıktı. Mekanın çıkışında kendilerini bekleyen magazin muhabirlerinin sorularına samimi cevaplar veren Eser Yenenler ve nişanlısı Berfu Yıldız’ın eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Türk televizyonlarının en çok sevilen isimlerinden biri olan Eser Yenenler, keyiflerinin iyi olduğunu ve sabırsızlıkla bekledikleri düğünlerine çok az kaldığını söyledi. Bu sebeple büyük bir heyecan duyduklarını kaydeden Eser Yenenler, mekanda geçirdikleri vakit hakkında da “İftar ve sahur yaptık gibi bir şey oldu.” şeklinde konuştu.

“Bekarlığa Veda Partisi İstemiyorum”

Yeniköy’de bir mekanın çıkışında magazin muhabirlerinin objektiflerine takılan Eser Yenenler ve nişanlısı Berfu Yıldız, basın mensuplarının kendilerine yönelttiği sorulara samimi açıklamalarda bulundu. Yakın bir zamanda düğün yapacakları bilinen ünlü çiftin keyfili halleri dikkatlerden kaçmadı. Sevilen oyuncu Eser Yenenler’e bekarlığa veda partisi hakkında sorulan sorulara “Yok ya, bekarlığa veda partisi yapmayacağım.” yanıtını verdi. Bu sırada araya giren Berfu Yıldız “İstediğini yapar.” dedi. Yıldız’ın bu cevabı gülüşmelere neden oldu.

“Erkek Olacak Hissediyorum”

Hamile olduğu bilinen Berfu Yıldız’a bebeği hakkında sorular yöneltildi. Magazin muhabirlerinin bebeğin cinsiyetine yönelik sorularına samimi yanıtlar veren Yıldız, “Hamilelik güzel gidiyor. 3 aylık oldu. 2 hafta sonra da cinsiyeti belli olacak.” ifadelerini kullandı. Baba olma heyecanını yaşayan Eser Yenenler ise “Bence erkek olacak, hissediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

Yeniköy’deki mekana aşerme olduğu için mi geldiklerini merak eden magazin basınına yanıt veren ünlü çift, “Aşerme olmuyor, öylesine kebap yemeye geldik.” şeklinde cevapladı. Eğlenceli oldukları gözlerden kaçmayan ünlü çift bir süre sonra magazin muhabirlerine teşekkür ederek arabalarına binip evlerinin yolunu tuttu.

Eser Yenenler Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Türk televizyonlarının en sevilen isimlerinden biri olan, oyunculuk ve talk show sunuculuğu kariyerleriyle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran Eser Yenenler, son dönemde özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sevilen oyuncu hakkında Eser Yenenler kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları sık sık gündeme geliyor. Eser Yenenler’in hayatına dair merak edilen tüm soruların yanıtları ve çok daha detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. İşte son dönemin en çok merak edilen ismi olan Eser Yenenler’in hayatı…

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Eser Yenenler, 11 yaşında tiyatro eğitimine başladı. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlayan Yenenler, aynı şekilde liseyi de Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde tamamlayarak mezun oldu. Lisans eğitimi için İstanbul’un yolunu tutan Eser Yenenler, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. Henüz 6 yaşındayken babasını kaybeden Yenenler’in ayrıca 2 tane ablası bulunmaktadır.

Oyunculuk Kariyeri

Bursa’da oyunculuk kariyerine başlayan Eser Yenenler, ilk olarak Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda görev aldı. Daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’na geçiş yapan Yenenler, zaman içinde kendini geliştirerek İstanbul Akademi Hayat’a geçiş yaptı. En son oyunculuk kariyerini 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak’ta yer alarak tamamladı.

Bununla birlikte BKM Mutfak oyunculularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında televizyon dizilerinde de rol alan Eser Yenenler, Aliye dizisinde Özgür karakterine hayat vermiştir. Star TV’de yayınlanan Eyvah Düşüyorum adlı programı sunmuştur. TV 8’de 3 Adam ismiyle yayınlanan programın sunucularından biri olmuştur. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır. Kariyerine hala TV8’de devam etmektedir.