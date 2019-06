Ankara Avm etiketli tüm içerik için tıklayınız Ankara AVM Konserleri 2019

Ankara’da konserler ve organizasyonlar hakkında tüm bilgilere sitemiz üzerinden ulaşabilir ve tüm güncel konserler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara AVM haftasonu etkinlikleri için özellikle hem aileler, hem gençler hem de bekarlar için farklı etkinlik türlerini sitemiz üzerinden bulabilirsiniz. Özellikle ücretsiz etkinlikler ve çocuklar için özel etkinlikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara’da Etkinlikler ve Tarihleri

Ankara’da konserler ve tüm organizasyon bilgileri için sitemiz üzerinden en güncel tarihlere ulaşabilirsiniz. Özellikle Ankara’da yapılan birçok farklı etkinlik ve birçok farklı tür müzik konseri için en erken bilgiye sitemizden ulaşabilir ve erken davranarak biletlerinizi satın alabilirsiniz.

Ankara’da özellikle ücretsiz kurslar, konserler ve etkinlikler için tarihlere ve mekan bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sitemiz üzerinden:

Konser tarihlerine

Mekan bilgilerine

Organizasyonlara

Ankara’da tiyatro ve sinema etkinliklerine

Dinleti ve bale gösterilerine ulaşabilirsiniz.

Ankara Konser Ankamall

Başkent Ankamall AVM Konserleri, yaz ve kış dönemlerinde farklı zamanlarda gerçekleşir. Jandarma Genel Komutanlığı Bando Konseri, 5 Mayıs tarihinde Ankamall AVM’de gerçekleşti.

Ankamall AVM’nin, henüz güncel etkinlik takvimi bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde, Ankamall etkinlik 2019 tarihlerini kontrol edebilirsiniz. Ankara Ankamall AVM, her yıl birbirinden farklı konser ve etkinliklere yer verir. Etkinlik takvimini, Ankamall web sitesinden detaylı şekilde de inceleyebilirsiniz.

Ankara Ankamall Yaz

Ankara Ankamall AVM sıcak yaz döneminde de, sizlere farklı etkinlikler sunacaktır. İlerleyen günlerde, Ankamall AVM konser takvimini güncellediğinde, sizinle paylaşacağız. Ankamall Yaz Konserleri kapsamında, her yıl sayısız ünlü şarkıcıyı hayranları ile buluşturmaktadır.

2019 yılı yaz döneminde de konser etkinlikleri ile karşınızda olacaktır. Sürekli değişen ve güncellenen etkinlik takvimi doğrultusunda, ilerleyen günlerde konser takvimini inceleyebilirsiniz.

2019 AVM Ankamall konser etkinlikleri ve diğer AVÖ etkinlikleri hakkında güncel bilgi için, web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Ankara Ankamall Alışveriş merkezi, her yıl çocuklara ve yetişkinlere birbirinden farklı etkinlikler sunmaya devam edecektir.

Ankara metromall Konser Tarihleri

Ankara Metro Mall’da konserler ve etkinlik tarihleri için tüm bilgilere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Farklı etkinlikler ve konserler ile haftasonları sevdikleriniz ile vakit geçirebileceğiniz Ankara Metro Mall konserleri ile ilgili tüm detaylara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Metromall AVM, Ankara’da bulunan ve hem alışveriş yapabileceğiniz hem de konserlere gidebileceğiniz alışveriş merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Etimesgut bölgesinde bulunan en büyük 2. Alışveriş merkezi olan Metromall AVM, üstü açılabilen ilk alışveriş merkezi olmaktadır. Birçok konser ve etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır.

Metromall Avm konserler 2019 tarihinde belli olmuştur. Dinletiler ve canlı müzik performansları bakımından tüm bilgilere ve tarihlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Funda Arar

Burak Kartal

Pound ile Canlı Karaoke

Nazlı Vural

Emir Can İğrek

Metromall alışveriş merkezinde yaklaşan ve geçmiş tüm etkinlikler hakkında tüm bilgi ve detaylara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sayede tüm etkinlikler için erken dönemde bilet alabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Ankara Armada Konser 2019

Armada AVM 2019 yılı Başkent konserleri, hakkında güncel etkinlik bilgisi henüz mevcut değildir. İlerleyen günlerde, net ve sağlam bilgilere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz daha sonra, web üzerinden kontrol edebilirsiniz. Armada Yaklaşan Etkinlikler için, Armada web sitesi etkinlik bölümü incelemeniz yeterlidir.

Güncel Ankara Konserleri

En yakın Ankara konser etkinlikleri, farklı mekan ve alanlarda sizlere sunulmaktadır. Size en uygun gün ve saat bazında dilediğiniz, konser etkinliğine katılabilirsiniz. En yakın tarihli Ankara konser bilgileri şunlardır:

Bizimkiler Canlı Performance, IF Performance Hall,

Akis Konseri, Up Lost Pub Performance,

Kurcala Sahnede: Filtresiz Sohbet, IF Performance Hall,

Kült Canlı Performans, Telwe Performance Hall,

Serkeşler Canlı Performans, Telwe Performance Hall,

Burak Kartal Canlı Performans, Up Lost Pub Performance,

Kadife Konseri, Up Lost Pub Performance -

Ankara Forum Konser

Forum Ankara AVM’de duyurusu yapılan bir konser bulunmamaktadır. Ancak geçmiş dönemde gerçekleştirilen konserler şu şekildedir:

İrem Derici Konseri –

Oğuzhan Koç Konseri –

Ece Seçkin Konseri –

Sinan Akçıl Konseri –

Erdem Kınay ve Merve Özbey Konseri –

Demet Akalın Konseri –

Hadise Konseri –

Keremcem Konseri –

Ankara Forum AVM Etkinlikleri

AVM’de gerçekleşen etkinlikler şu şekildedir:

Accort'un çadır günleri

Sefa Doğanay

Süvari'nin çadır günleri

Korsan Hook Atölye-

Sonic Boom Etkinliği

Greyder'in çadır günleri

Palet ayakkabı çadır günleri

Kadınlar Günü özel canlı müzik dinletisi

Ankara Konser Kentpark

Kentpark Avm konser düzenlenen mekanlardan birisidir. Kentpark Ankara’nın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesidir. Bünyesinde farklı mağazalar bulunduran Kentpark aynı zamanda konserler de düzenlemektedir.

Kentpark konser alanı geniş olmasından dolayı da birçok şarkıcı burada konser vermeyi tercih ediyor. Daha önce birbirinden ünlü şarkıcıları ağırlayan Kentpark, 2019 yılında da hız kesmeden konser etkinleri düzenlemeye devam ediyor.

Kentpark AVM’deki Festivaller

Kentpark alışveriş merkezinde tek konserlerin yanı sıra bazı festivaller de düzenlenmektedir. Örneğin bu sene 21-22 Nisan tarihlerinde Grifest Kentpark’ta gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Yıldız Tilbe, Teoman, Haluk Levent, Aleyna Tilki, Son Feci Bisiklet gibi birbirinden önemli isimler Kentpark’ta konser verdi.

Bunun yanı sıra Ankara Atatürk Anadolu Lisesi MD şenlikleri de yine Kentpark AVM’de düzenlenecek. 13 ve 14 Haziran’da gerçekleştirilecek festivale Manga, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Ben Fero, Anıl Piyancı, Duman gibi farklı müzik türlerinin önemli isimleri katılacak.

Bu güzel konseri kaçırmak istemeyen kişiler de Biletix’ten biletlerini alabilirler. Biletler tek günlüğün yanı sıra kombine şeklinde de satılıyor.

Ankara Cepa Konser

Ankara Cepa AVM konser etkinlikleri kapsamında 2019 yılına ait güncel bir etkinlik şu an için bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde Cepa AVM internet sitesi üzerinden kontrol edebilir ve takip edebilirsiniz.

Ayrıca, Cepa Çekiliş bilgileri ile alakalı bilgileri de ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.Uluslararası Ankara Caz Festivali 26 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır. 26 Nisan’da başlayan Festival 12 Mayıs tarihinde son buldu.

Ankara Konserleri

Ankara’nın konser etkinlikleri şunlardır:

ODTÜ Vişnelik Tesislerinde Cem Adrian ve Ceylan Ertem sahnede.

If Performance Hall sahnesinde Zakkum Konseri

If Performance Hall Hüsnü Arkan Konseri.

Ato Congresium Pink Martini Konseri.

Yüzyüzeyken Konuşuruz Ankara 6 45 sahnesi.

Cem Adrian 6:45 KK Ankara sahnesinde 22:00’de

Hakan Altun Jolly Joker Ankara sahnesi

Yalın Jolly Joker Ankara sahnesi

2019 yılı Ankara Konser etkinliklerinden popüler ve güncel olanlara sizinle paylaşıyoruz.

Ankara’da Optimum AVM konserleri özellikle Ankara’lı halkın en çok tercih ettiği konser alanlarından biridir. Ankara Optimum etkinlikler için özellikle birçok farklı seçenek bulunmaktadır. Farklı etkinlikleri ile tüm sevdikleriniz ve aileniz ile tercih edebileceğiniz Ankara Optimum AVM kapsamında katılabileceğiniz etkinlikler ise:

Oyuncu zamanı etkinlikleri

Eski Ramazan coşkusu

Sıfır atık projesi

Optimum konserleri

Teras müzik keyfi

Ankara Optimum konser yaz mevsiminin gelmesi ile başladı. Özellikle Ankara’nın en çok tercih edilen AVM’si olan optimum, her hafta sonu terasta verdiği müzik konserleri ile Ankara vatandaşlarının keyifli vakit geçirmesini de sağlıyor. Farklı müzik grupları ile farklı müzik zevklerine hitap eden Optimum AVM, hem cumartesi hem de pazar günleri konser etkinliklerine kapılarını açmaktadır.

Optimum Outlet alışveriş merkezi için tüm konserler, dinletiler ve canlı müzik performansları için sitemizi takip edebilirsiniz. Farklı müzik ve etkinlikler için de sitemizi takip edebilirsiniz. Özellikle her hafta sonu büyük gruplarla terasta verilen konserler ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Ankara Konser Next Level

Next Level Avm Ankara konserleri sıklıkla düzenlenir. Next Level bir alışveriş merkezi olsa da etkinliklerin de çok olduğu bir yerdir. Özellikle caz festivali gibi festivaller Next Level’da gerçekleştirilmektedir.

Next Level son birkaç senedir faaliyet gösteriyor olsa da yaptığı etkinlikler sayesinde Ankaralıların yeni gözde mekanlarından birisi olmayı başardı. Next Level Avm yalnızca alışveriş için değil aynı zamanda konser gibi etkinlikler için de sürekli gidilen yerlerden birisi haline geldi.

Next Level Avm’deki Konserlere Nasıl Gidilir?

Bahar ve yaz ayları geldiğinde Next Level’daki konser sayısında da artış oluyor. Bu konserlere gidebilmek için de Next Level Avm nasıl gidilir sorusunun cevabı bilinmesi gereklidir. Next Level’da gidebilmek için kullanılabilecek pek çok alternatif tercih vardır.

Bunlardan bir tanesi dolmuşlardır. Güvenpark’tan kalkan dolmuşların birçoğu Next Level’dan geçmektedir. Bunun yanı sıra bu alışveriş merkezine Metro ile gidebilmek de mümkündür. Koru istikametine giden metroya binen kişiler Söğütözü durağında inebilir ve kısa bir yürüyüşün ardından Next Level’a varabilir.

Ankara Karum Konser

Ankara Karum Avm’deki konserler son dönemin gözde etkinliklerinden birisidir. Karum Ankara’nın ilk alışveriş merkezdir. Karum açıldığı ilk dönemlerde tüm Ankaralıların en çok uğradığı yerlerden birisiydi.

Bu popülaritesi zaman içerisinde kaybolsa da Karum’un önündeki çimler giderek daha çok sevilmeye ve değerlenmeye başladı. Ankara’daki gençlerin özellikle yaz ve bahar aylarında en sık gittiği yer arasında yerini aldı. Karum çim alanına da zaman zaman kurulan sahnelerde de konserler düzenleniyor.

Karum’da Düzenlenen Şenlikler

Karum Avm’nin önü son dönemde oldukça kalabalıklaşmaya başladı. Bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi Karum’un ön kısmında çok güzel bir çimlik alanının olması.

Gençleri buraya çeken bir başka neden ise düzenlenen festivaller. Hem kış hem de bahar aylarında Karum’da şenlikler yapılıyor. Bu şenlikler de özellikle gençlerin büyük ilgisini çekiyor.

Açık alanda keyifli vakit geçirmek isteyen kişiler bu yere akın ediyor. Kızılay’dan Karum AVM’ye nasıl gidilir sorusunun cevabı da 114 ya da 304 numaraları otobüslere binilmesidir. Bunun yerine yürüyerek de Karum’a gelebilmek mümkündür.

Ankara Konser Panora

Ankara’da konser Panora etkinlikleri özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile arttı. Ankara konseri Panora tarihleri için sitemiz üzerinden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Panora alışveriş ve yaşam merkezi özellikle konserler için tercih edilen mekanlardan biri olarak birçok kaliteli müzik grubu ve müzik dinletisine de ev sahipliği yapmaktadır.

Sınırsız eğlence ve alışverişin yanı sıra sahne performanslarına da ev sahipliği de yapmaktadır. Panora yaz konserleri keyfini çıkarmak için kimlerin konser verdiğini ve tarihlerini sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Panora sanat merkezi kapsamında verilen konserler hakkında sitemizden bilgi edinebilirsiniz. Özellikle hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı etkinlikler de sunmaktadır.

Konserlerin yanı yanı sıra dinletiler ve canlı müzik performansları da görebileceğiniz Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile ilgili tüm detaylara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Biletleriniz hakkında detaylı bilgilere de ulaşabileceğiniz sitemiz üzerinden etkinlikler için en erken konser biletlerini satın alabilirsiniz. Ücretsiz etkinlikler dışında, kaliteli müzik grupları için erken dönemde de biletleri satın alabilir.

Ankara için Poidum konser tarihleri konser mevsiminin gelmesi ile artmıştır. Ankara Podium alışveriş merkezi kapsamında verilen konserler için sitemizden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara Podium Ankara için tüm detaylı bilgilere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Dinletiler, canlı müzik performansları ile ilgili tüm haberlere ve etkinliklere ulaşmanız da mümkün.

Özellikle farklı etkinlikler için sitemiz üzerinden en güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Konser detayları hakkında bilgi sahibi olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Ankara Podium kapsamında verilen konserler hakkında sitemizden bilgi edinebilirsiniz. Özellikle hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı etkinlikler hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz Podium hakkında sitemizden bilgi sahibi olmanız mümkündür.

Konserlerin yanı yanı sıra dinletiler ve canlı müzik performansları da görebileceğiniz Podium Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile ilgili tüm detaylara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara Acity AVM Konser

Biletleriniz hakkında detaylı bilgilere de ulaşabileceğiniz sitemiz üzerinden etkinlikler için en erken konser biletlerini satın alabilirsiniz. Ücretsiz etkinlikler dışında, kaliteli müzik grupları için erken dönemde de biletleri satın alabilirsiniz.