Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 12:50 TSİ

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba, altınköy asma köprü, altınköy haberler, Altınköy Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği.

mask

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Altındağ Belediyesi tarafından Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.

100 yıl önceki köy hayatını ziyaretçilerine tüm detaylarıyla sunan Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Ramazan Bayramını başkentte geçiren vatandaşlar için Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.  Aileleriyle birlikte güzel bir haftasonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy e akın ettiği etkinlikte halaylar çekildi türküler söylendi.

Al yazmalı köylü kızlarının birbirinden güzel maniler söylediği şenlikte hedik yapımı yün çırpılması ve eğrilmesi gibi yöresel etkinlikler de yer aldı. Vatandaşların keyifle izlediği etkinlikte vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Atalarımızdan Miras Kalan Değerler

Şenlikte düzenlenen etkinliklerin birçoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Altındağ Belediyesi olarak şimdilerde kaybolmaya başlayan bazı geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık.

Atalarımızdan bizlere miras kalan âdetleri gelecek nesillere aktarmak bizim başlıca görevimiz. Ramazan Bayramı tatilini Ankarada geçiren hemşerilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlar havanın da oldukça güzel olması nedeniyle şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Altındağ düzenleyeceğimiz bu tür etkinliklerle kültür ve sanatın da merkezinde olacak. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaşlarımızla oldukça güzel etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba
Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Altındağ Belediyesi tarafından Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.

2/14
mask

Mamak Altınköy

100 yıl önceki köy hayatını ziyaretçilerine tüm detaylarıyla sunan Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Ramazan Bayramını başkentte geçiren vatandaşlar için Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.  Aileleriyle birlikte güzel bir haftasonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy e akın ettiği etkinlikte halaylar çekildi türküler söylendi.

3/14
mask

Ankara Altınköy Açık Hava Müzesi

Al yazmalı köylü kızlarının birbirinden güzel maniler söylediği şenlikte hedik yapımı yün çırpılması ve eğrilmesi gibi yöresel etkinlikler de yer aldı. Vatandaşların keyifle izlediği etkinlikte vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

5/14
mask

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Altındağ Belediyesi tarafından Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.

100 yıl önceki köy hayatını ziyaretçilerine tüm detaylarıyla sunan Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Ramazan Bayramını başkentte geçiren vatandaşlar için Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.  Aileleriyle birlikte güzel bir haftasonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy e akın ettiği etkinlikte halaylar çekildi türküler söylendi.

7/14
mask

Atalarımızdan Miras Kalan Değerler

Şenlikte düzenlenen etkinliklerin birçoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Altındağ Belediyesi olarak şimdilerde kaybolmaya başlayan bazı geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık.

Atalarımızdan bizlere miras kalan âdetleri gelecek nesillere aktarmak bizim başlıca görevimiz. Ramazan Bayramı tatilini Ankarada geçiren hemşerilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlar havanın da oldukça güzel olması nedeniyle şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba mask
Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba
İlk Türk Kazısının Yapıldığı Yer Alacahöyük... mask
İlk Türk Kazısının Yapıldığı Yer Alacahöyük...
Ankara AVM Konserleri 2019 mask
Ankara AVM Konserleri 2019
Eser Yenenler Kimdir? mask
Eser Yenenler Kimdir?
Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi, 74 mağara imha edildi mask
Pençe Harekâtı'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi, 74 mağara imha edildi
Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız mask
Bakan Akar: Sınırlarımızı 'Hudut namustur' Anlayışı ile Koruyacağız

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL