Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Altındağ Belediyesi tarafından Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.

100 yıl önceki köy hayatını ziyaretçilerine tüm detaylarıyla sunan Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Ramazan Bayramını başkentte geçiren vatandaşlar için Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte güzel bir haftasonu geçirmek isteyen Ankaralıların Altınköy e akın ettiği etkinlikte halaylar çekildi türküler söylendi.

Al yazmalı köylü kızlarının birbirinden güzel maniler söylediği şenlikte hedik yapımı yün çırpılması ve eğrilmesi gibi yöresel etkinlikler de yer aldı. Vatandaşların keyifle izlediği etkinlikte vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Atalarımızdan Miras Kalan Değerler

Şenlikte düzenlenen etkinliklerin birçoğunun kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Altındağ Belediyesi olarak şimdilerde kaybolmaya başlayan bazı geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık.

Atalarımızdan bizlere miras kalan âdetleri gelecek nesillere aktarmak bizim başlıca görevimiz. Ramazan Bayramı tatilini Ankarada geçiren hemşerilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlar havanın da oldukça güzel olması nedeniyle şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Altındağ düzenleyeceğimiz bu tür etkinliklerle kültür ve sanatın da merkezinde olacak. İnşallah ilerleyen günlerde vatandaşlarımızla oldukça güzel etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Türkiye'nin İlk açık hava müzesi altınköy'de yaza merhaba

Altınköy Açık Hava Köy Müzesinde Altındağ Belediyesi tarafından Bahara Veda Yaza Merhaba şenliği düzenlendi.