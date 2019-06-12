Kaan Ayhan Kimdir ve Nerelidir? Kaan Ayhan’ın Spor Kariyeri!

A Milli Futbol Takımı’mızın gelecek vaat eden genç yıldızlarından olan Kaan Ayhan, özellikle milli forma altında gösterdiği performans ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarına devam eden Ay Yıldızlı takımımızda hem güçlü rakibimiz Fransa hem de İzlanda karşısında gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Kaan Ayhan, son dönemin hakkında en çok konuşulan ve araştırma yapılan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle futbolseverlerin yakından takip ettiği milli futbolcunun kariyeri ve ortaya koyduğu başarılı performans başta sosyal medya olmak üzere pek çok platformda sıklıkla konuşulan konu başlıklarının zirvesinde yer aldı. Kaan Ayhan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını ve genç yıldız hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Şenol Güneş’in Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilmesinin ardından Ay Yıldızlı forma ile büyük bir çıkış yakalayan ve savunmanın öncü isimlerinden biri haline gelen Kaan Ayhan son dönemin en çok araştırılan futbolcularından biri haline geldi. İşte A Milli Forma ile başarılı performansa imza atan genç futbolcu Kaan Ayhan’ın hayatı ve kariyeri…

Kaan Ayhan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi. Gelsenkirchen ekibi Schalke 04 altyapısında futbola başlayan Kaan Ayhan, altyapı tesislerine adım attığında henüz 5 yaşındaydı. 2009 yılında Schalke 04 futbol kulübünün U17 takımında forma giymeye başlayan Kaan Ayhan, bir sonraki sezon U19 takımına yükseldi.

Schalke 04 U19 takımının formasını terlettiği sırada 23 maça çıktı ve 7 gol ile 5 asist katkı sağlayarak takımının 2011 – 2012 sezonunda batı grubu şampiyonu olarak Almanya finallerine kalmasında büyük etkisi oldu. FC Schalke 04 formasını terleterek rakipleri Bayern Münih’i 2-1 yenmelerinin ardından Almanya şampiyonu olurken Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptı.

Kaan Ayhan Profesyonel Futbolculuk Kariyeri

2013 – 2014 sezonunda Almanya’nın dördüncü liginde mücadele eden FC Schalke 04 II takımına yükseldi ve ligin ilk haftasındaki maçta ilk 11 başlayarak kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı. Kaan Ayhan bu maçta 2 asist yaparak takımının rakibini 4 – 0 yenmesinde büyük katkı sağladı.

Bir yıl sonra FC Schalke 04, Kaan Ayhan ile profesyonel sözleşme imzalayacağını açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil edilen isimler arasında yer alan Kaan Ayhan, bu sezon hiçbir maçta forma şansı bulamadı. 3 sezon Schalke 04 forması giydikten sonra 2. Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf’a 500 bin Euro karşılığında transfer oldu. Kaan Ayhan takımın önemli oyuncularından biri olarak kariyerine bu kulüpte devam etmektedir.