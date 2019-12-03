Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti

Süper hızlı drone’lar ile güvenli pistte yarış yapan lisanslı pilotlar, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Yoğun ilgi gösterilen festivalde birbirinden farklı robotik ürünler ve ekipmanlar da gençlerle buluştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN: “Üsküdar belediyesi olarak gençlerimiz hem bu teknoloji ile tanışsın hem de bu işin bilimsel yönünü bilerek işin detaylarını anlayarak öğrenerek daha yakından görsünler istedik. Burada iki gün boyunca yarışmalar var, sergiler, eğitimler var. Ve en önemlisi gençlerimizin bu teknolojileri yakından tanıma adına önemli bir imkan ve hizmet var. Drone elbette ki önemli bir teknolojik gelişmedir ama bunu bilerek hayatımızı kolaylaştırıcı yönleriyle ele almak çok daha iyi olacaktır.”

Üsküdar Belediyesi, düzenlediği drone ve robotik festivali ile gençleri teknolojiyle buluşturarak bambaşka bir deneyim yaşattı. “Mutluluktan uçuracak” sloganıyla Çavuşdere Kapalı Spor Salonunda düzenlenen festivale katılım oldukça yoğundu. Festivalde yerli ve yabancı birçok lisanslı drone yarış pilotu adeta nefesleri kesti. 1.5 saniyede 0’dan 200 km hıza ulaşan süper jet drone’ların yarışı özel güvenlik önlemi alınan pistte gerçekleşti.

Dev ekranlardan canlı yayınların yapıldığı festivalde, katılımcılara teknik eğitimler verilerek, drone simülatörü, 3D maker, segway deneyim parkuru oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası 50 pilot ve 25 eğitmenden oluşan ekip hünerlerini gençlere gösterdiler. Festivale katılan gençler, robotik kullanma ve yarışları ile teknolojinin ulaştığı son noktada deneyim elde ettiler. Katılımcılar drone yarışlarına, co-pilot olarak katılma şansı da yakaladılar.

Türkmen: Drone’lar hayatımızı kolaylaştırmalı

Festivalin açılışında konuşun Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, teknolojik bir gelişme olan drone’ların artık hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi:

“Sevgili gençler hepimizin dünyasında artık drone diye bir ürün var. Kimileri için drone bir hobi, bir şov aracı kimileri için de artık teknolojik olarak hayatın bir parçası. Geleceği olan teknolojik bir hamledir drone. Biliyoruz ki gelecekte hayatımızda önemli bir yer tutacak drone’lar. Örneğin terörle mücadelede önemli bir teknolojik gelişmedir drone. Bizler de Üsküdar belediyesi olarak gençlerimizi bu teknoloji ile daha yakından tanıştırmak hem de bu işin bilimsel yönünü bilerek işin detaylarını anlayarak öğrenerek daha yakından tanısınlar diyerek iki gün boyunca bu drone’larla buluşturmak istedik. Burada iki gün boyunca yarışmalar var, sergiler, eğitimler var. Ve en önemlisi siz gençlerimizin bu teknolojileri yakından tanıma adına önemli bir imkan ve hizmet var. Drone elbette ki önemli bir teknolojik gelişmedir ama bunu bilerek hayatımızı kolaylaştırıcı yönleriyle ele alırsak çok daha iyi olacak. Yoksa bu sadece bir şov, oyun eğlence asla değildir. Hayatımızı kolaylaştırıcı yönünü özellikle biz çok önemsiyoruz.”

Üsküdar Belediyesi 1. Drone ve Robotik Festivali’nin sürpriz bir konuğu da vardı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan festivali ziyaret ederek etkinlikleri yerinde gördü. Drone yarışları ve robotik etkinliklerini izlerken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kendisine eşlik etti.

Festivalde nefes kesen drone yarışının yanı sıra birbirinden farklı robotlar ve ürünleri ve ekipmanlar da görücüye çıktı. 30 Kasım Cumartesi günü başlayan festival 1 Aralık Pazar günü de 10.30 ile 19.00 saatleri arasında tüm gençlere açık olacak.