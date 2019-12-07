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ANKESOB'dan Kooperatifler Fuarı'na ziyaret

ANKESOB Başkan Vekilleri Ar ve Çavuşculu, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Sevinç Kazaziye standında el yapımı ürünleri yerinde inceledi

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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Hasan H. Çavuşculu, Ankara Ticaret Odası Congresium'da tertip edilen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nı ziyaret ederek, katılımcılarla birebir görüşmeler reelleştirdi.

ANKESOB Başkan Vekilleri Ar ve Çavuşculu, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Sevinç Kazaziye standında el yapımı ürünleri yerinde inceledi, çalışmalar hakkında Sevinç Naldöğen Kök'den bilgi aldı.

Ülke ekonomisi ismine Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın ehemmiyetli bir tanıtım taşıtı olduğunu belirten ANKESOB Başkan Vekilleri Ar ve Çavuşculu, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan başta olmak üzere fuarın galibiyetli bir biçimde asıllaşmasında katkısı olan, katkı sunan herkese çok teşekkür ettiklerini bildirdi.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan da fuar ziyaretine katılan ANKESOB Başkan Vekilleri Ar ve Çavuşculu'ya teşekkür ederek, "Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatiflerin ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 5-8 Aralık 2019 tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlediğimiz Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda aynı çatı altında buluşan kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlanacağına inanıyoruz. Fuar, ülkemiz için başarılı sonuçlara vesile olur inşallah." dedi.
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