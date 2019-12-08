Altınok: "Devletlerin,milletlerin geleceği gençler ve çocuklardır"

BAŞKAN ALTINOK: DEVLETLERİN, MİLLETLERİN GELECEĞİ GENÇLER VE ÇOCUKLARDIR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finallerine katılarak, “Devletlerin,milletlerin geleceği gençler ve çocuklardır. Türk milleti her alanda ileri gitmek istiyorsa çocuklarını ve gençlerini geleceğe iyi hazırlamalıdır” dedi.

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri’nde 81 ilden 638 erkek 608 bayan olmak üzere 212 kulüpte 1246 sporcu gencin yarıştığı müsabakalara ev sahipliği yaptı.

Türkiye Finallerine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, sporcular, aileler ve vatandaşlar katıldı.

“ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA CİDDİ GELİŞME SAĞLANDI”

Avrupa ve dünyada Türkiye'yi temsil edecek olan 11-12 yaş aralığındaki yüzücülere ve sporseverlere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Türkiye genç bir nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük değeri gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Türkiye uluslararası alanda, spor müsabakalarında ciddi gelişme sağladı.

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı ve Türkiye'mize bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı. Başarılarının devamını diliyorum. Burada mücadele eden yavrularımız da dünya ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, ‘Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur” diyerek konuşmasını tamamladı.

81 İLDEN SPORCU YARIŞTI

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da final müsabakalarına ev sahipliği yapan Başkan Altınok’a teşekkür plaketi takdim ederken, Başkan Altınok da çeşitli branşlarda madalya almaya hak kazanan sporculara madalyalarını taktı.