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Engeller, Çocuk Müzesi’nde kayboldu

Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimine kayıtlı 60 engelli vatandaşa Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni gezdirdi. Müzede birbirinden renkli etkinliklere katılan engelliler, gönüllerince bir gün yaşadı.

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Engeller, Çocuk Müzesi’nde kayboldu

Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimine kayıtlı 60 engelli vatandaşa Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni gezdirdi. Müzede birbirinden renkli etkinliklere katılan engelliler, gönüllerince bir gün yaşadı.

En büyük engel sevgisizliktir

Belediye yetkilileriyle birlikte müzeyi keşfeden engelliler, unutamayacakları etkinliklere imza attı. Müze çalışanları tarafından tek tek anlatılan temalar, özel bireylerin büyük beğenisini topladı.

Müzeyi keşfeden katılımcılar, etkinlik atölyesinde düzenlenen eğlencede çalınan şarkılar eşliğinde de doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda gözlerinin içi gülen katılımcıların oluşturduğu tablo, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

“Hizmetler hız kesmeden devam edecek”

Engellilere acıyarak bakan bir toplum olmak yerine onları yaşama dahil etme bilinciyle hizmet ettiklerini ve engelliler için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engelli kardeşlerimize 11 senedir acıyarak değil sevgiyle yaklaşıyoruz. Bu özel günde de engelli bireylerimizi çocuk müzemizde ağırladık. Etkinliklerimiz ve hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerinde bulundu.
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