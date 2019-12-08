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Belmek'ten El Emeği, Göz Nuru Eserler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) Çankaya Bölgesi kursiyerleri, “Karma El Sanatları Sergisi” düzenledi.

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BELMEK’TEN EL EMEĞİ, GÖZ NURU ESERLER...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) Çankaya Bölgesi kursiyerleri, “Karma El Sanatları Sergisi” düzenledi.

         El emeği, göz nuru yaklaşık 500 eserin bulunduğu sergi, 10 Aralık Salı günene kadar  09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

 BİR ASIRLIK EŞYALAR SERGİDE

          Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aslı Kuzulu, BELMEK kursiyerleri ve çok sayıda Başkentli katıldı.

          Sergide; resim, mozaik, çini, seramik, ipek pentur takı tasarımı, deri işlemeciliği, ahşap boyama, tezhip ve ebru branşlarında yüzlerce eser görücüye çıkarken, her biri bin bir emekle işlenen eserler arasında 100 yıllık salon takımı ve dolaplar da bulunuyor.

 EMEKLİDEN EV HANIMINA ÜRETEN BAŞKENTLİ KADINLAR

Yaklaşık 5 bin 600 kursiyerin eğitim aldığı Çankaya bölgesi BELMEK’lerde emekli ve ev hanımı kadınların hazırladığı eserler, Başkentlilerden tam not aldı.

          Her yaşta üretimin devam etmesinin önemine vurgu yapan 55  yaşındaki

Özcan Kangal, düşüncelerini, “Tüm eserlere büyülenerek baktım. Ahşap boyamada eskilerin dönüştürülmesine, çıkan eserlere hayranlıkla baktım. Müthiş şeyler çıkmış. İyi ki bu kurslar var. İnsanların bir şeyler üretmesi çok gurur verici” sözleriyle dile getirirken, 50 yaşındaki  Gülnur Tırpancı da, “Sergi çok güzel, geldikçe özeniyoruz. Bizi sanata imrendiriyorlar” dedi.

          BELMEK kursları sayesinde boş vakitlerini değerlendirdiğini belirten 61 yaşındaki Şazen Özmen, “Ben de çini kursuna gidiyorum. Buradaki eserleri de çok beğendim” derken, 33 yaşındaki Burcu Sarı da, “Sergi çok keyifli. Hepsi el emeği, herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık” diye konuştu.
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