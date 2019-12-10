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Hazreti Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde Galata Mevlevihanesi'nde anıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Mevlana bulunduğu topraklara sevgiyi, barışı, muhabbeti ve kardeşliği aşılamıştır. Sevginin her zorluğu aşabileceği bu topraklarda, birliğin her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini bugün dahi öğretilerinde görebiliyoruz"

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Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746'ncı yılında Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen özel programla anıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Şeb-i Arus programı, tekke pilavı ikramıyla başladı.

Programa, farklı dinlere mensup cemaat liderleri ve İstanbul'da görev yapan konsolosların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programın ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. vuslat yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

İçinde bulunulan günlerin Hazreti Mevlana'yı anma ve anlama günleri olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Mevlana bulunduğu topraklara sevgiyi, barışı, muhabbeti ve kardeşliği aşılamıştır. Sevginin her zorluğu aşabileceği bu topraklarda, birliğin her türlü güçlüğün üstesinden gelebileceğini bugün dahi öğretilerinde görebiliyoruz. Hazreti Mevlana ölüm döşeğinde sevenlerinin üzüldüğünü görünce bunun aslında bir yok oluş değil, Yaradan'a ulaşmak için bir başlangıç olduğunu söyleyerek sevincini dile getirmiştir. Hazreti Mevlana bir gerçeği ifade etmiştir, ölüm bir yok oluş değildir, başlangıçtır."

Sema törenini yöneten postnişin Hüseyin Erek de Mevlana'nın öğretilerinden bahsederek, "Bugün burada anam, babam, dinim, mezhebim aşk, 'Ben aşkın çocuğuyum' diyen birisini anıyoruz. Hazreti Mevlana, 'Ben Kuran'ın beldesi, Hazreti Muhammed'in yolunun tozuyum, bunun dışında benim için kim bir şey söylerse o sözden de o sözü söyleyenden de şikayetçiyim' der. Bu sema meydanı bir arınma meydanıdır. Semazenler her dönüşünde Allah zikrini söyler. En büyük arınma da zikirdir." diye konuştu.

Selamlama konuşmalarının ardından başlayan sema ayin-i şerifi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
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