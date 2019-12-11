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Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

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Balkan Büyükler Boks Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Boks Federasyonunu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uğraşları sonucunda şampiyonanın 30 yılın ardından tekrar düzenlendiğini söyledi.

Şampiyonaya 11 ülkeden 75 sporcunun katıldığını anlatan Gözgeç, "30 yıldan beri yapılmayan bir şampiyonaydı. Katılan ülkelerin azalması sebebiyle durdurulmuştu. Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı olduktan sonra ülkelerle toplandık ve şampiyonayı geri getirdik." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, şampiyonaya katılımın yüksek olmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi.

İlk gün müsabakalarında 24 sporcu ringe çıktı.

Şampiyona, 15 Aralık Pazar günü yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.
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