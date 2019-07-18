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Fragmanlar - Bu hafta vizyona giren filmler
Magazin
18.07.2019, 20:09
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Fragmanlar - Bu hafta vizyona giren filmler
Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor.
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#ankara tren
#protesto
#Varlık barışı 6 ay uzatılıyor
#taksici
#ekonomi haberleri
#genç kız
#hava harekatı
#sigorta
#günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri
#havalimanı
#50 yaralı
#Vandaki kazanın bilançosu: 17 ölü
#zam
#Kaçak göçmen operasyonunda 35 kişi yakalandı
#18 Temmuz Günün Özeti
#deniz depboylu iletişim
#Genel Af Ne Zaman Çıkacak
#günün önemli haberleri
#mamak ilçe haberleri
#saat kaçta