Frankofon Türk gençlere ödül yağmuru

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da bulunan Başkonsolosluğu ile Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Uluslararası Frankofoni Organizasyonu..

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği , İstanbul’da bulunan Başkonsolosluğu ile Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Uluslararası Frankofoni Organizasyonu üyesi ülke – Belçika, Kanada, Gabon, Fas, Yunanistan ve Isviçre – elçilikleri ve konsoloslukları tarafından Uluslararası Frankofoni Günü vesilesi ile bir resepsiyon düzenlendi. 20 Mart’ta Beyoğlu’nda bulunan Fransız Sarayı’nda gerçekleşen resepsiyonda frankofoni ayı boyunca düzenlenen 3 ayrı yarışmada dereceye giren öğrenciler açıklanarak ödülleri verildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel frankofoni ayı olan Mart ayında yüzden fazla etkinlik düzenleyerek Frankofoni’yi kutlayan Fransızca eğitim veren okullar, Türk-Fransız Kültür dernekleri, Galatasaray Üniversitesi, diğer üniversitelerin Fransızca departmanları, Fransızca öğretmenleri dernekleri, Fransız Kültür Merkezi ve Türkiye’deki frankofon camianın tüm aktörleri de bu resepsiyonda hazır bulundular.

Resepsiyonda ilk önce Fransızca yayın yapan Aujourd’hui la Turquie gazetesinin 150 sayısının birinci sayfalarından oluşan ve Dr. Hüseyin Latif yönetiminde basılan « Les Unes d´Aujourd´hui la Turquie » eserinin tanıtımı yapıldı.

Ardından « LabCitoyen » yarışmasında birinci olarak Temmuz ayında Paris’te düzenlenecek 1 haftalık Insan Hakları konulu atölyede Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan avukat Damla Ilbaş’a ödülü verildi.

Her sene düzenlenen ve Frankofon Türk lise öğrencilerinin yarıştığı « Türkiye’deki Frankofon liseliler edebi münazara » yarışmasında en iyi hatip seçilen Elif Yasmin Türkoğlu (Notre Dame de Sion Lisesi) ve en iyi 2. Hatip seçilen Sezgi Sabaş (Sainte Pulchérie Lisesi)‘a Fransa’ya dil ve kültür seyahati ödülleri verildi.

« 1 dakikada geleceğini anlat » video yarışmasında dereceye giren videoların sahipleri de ilan edilerek Fransa seyahatleri akıllı telefonlar, tabletler, kitaplar ve gastronomik yemeklerin de içinde bulunduğu çeşitli ödüllerini teslim aldılar.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’in ev sahipliği yaptığı resepsiyonda ödülleri Türkiye’de temsilciliği bulunan frankofon ülkelerin elçilik ve konsolosluklarından temsilciler takdim etti. Katılımcılar arasında Fas İstanbul Başkonsolosu M’hamed İfriquine, Isviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Martı, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris, Belçika İstanbul Başkonsolosu Jean-Michel Colas, Kanada İstanbul Başkonsolosu Ryan Fortner, Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı Eric Soulier ve Müsteşar Yardımcısı Christophe Dessaux da bulunuyordu.

Resepsiyon Akışı

Tören yönetimi : Virginie Villechange, Fransızca İşbirliği Ataşesi, Fransa Büyükelçiliği.

17 :00 – Konukların karşılanması ve içecek servisi

17 :00 – Açılış konuşmaları

Bertrand BUCHWALTER, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu

M’hamed IFRIQUINE, Fas İstanbul Başkonsolosu

17 :40 – « Les unes d’Aujourd’hui la Turquie » : eserinin lansmanı

Dr. Hüseyin LATIF , Eric SOULIER, Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı.

17 :50 –LabCitoyen 2018 yarışması kazananının ilanı

Christophe DESSAUX, Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşar Yardımcısı.

18 :00 – Ödül Töreni

18 :00 - Türkiye’deki Frankofon liseliler edebi münazara ödülleri

Bertrand BUCHWALTER, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu

En iyi hitabet ödülleri : 1. Elif Yasmin Türkoğlu – Notre Dame de Sion Lisesi

2. Sezgi Sabaş – Sainte Pulchérie Lisesi

Eric SOULIER Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı ve Christophe DESSAUX, Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşar Yardımcısı (Fransa’ya iki adet dil ve kültür gezisi)

Jüri kararı videosu (3dk)

18 :10 - « 1 dakikada geleceğini anlat » video yarışması kazananlarının ilanı

3.lük ödülleri (ortaokul, lise, üniversite öğrencileri)

Nathalie MARTI, İsviçre İstanbul Başkonsolosu

Eric TAVER, Petit journal yöneticisi

2.lik ödülleri (ortaokul, lise, üniversite öğrencileri)

Evangelos SEKERIS, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu

Jean-Michel COLAS, Belçika İstanbul Başkonsolosu

1.lik ödülleri (ortaokul, lise, üniversite öğrencileri)

Ryan FORTNER, Kanada İstanbul Başkonsolosu

lik ödülü kazanan videoların gösterimi (3dk)

18 :30 – Açık büfe (Fas mutfağı)

20 :30 – Resepsiyonun bitişi

« 1 dakikada geleceğini anlat » video yarışması kazananlar ve ödüller :

3.lük ödülleri

ORTAOKUL : Eren Doğa BIrdIr – Bilfen Çayyolu Koleji

1 Swatch marka saat (Isviçre Başkonsolosluğu)

1 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

LİSE : Irem Işık – Koç Lisesi

1 Swatch marka saat (Isviçre Başkonsolosluğu)

1 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

ÜNİVERSİTE : Süleymen Keskin - Hacettepe Üniversitesi

1 Swatch marka saat (Isviçre Başkonsolosluğu)

1 günlük gazeteciilik ( lepetitjournal.com Istanbul )

1 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

6 aylık « Aujourd’hui la Turquie » gazetesi aboneliği

2.lik ödülleri

ORTAOKUL : Deniz Diren – Yeni Nesil 2000 Koleji

1 tablet ( Fransa Büyükelçiliği )

2 kişilik gastronomik yemek ( Belçika Başkonsolosluğu )

1 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

LİSE : Efe Demiral – Saint-Joseph Lisesi

1 tablet ( Kanada Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği )

2 kişilik gastronomik yemek ( Belçika Başkonsolosluğu )

1 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

6 aylık « Aujourd’hui la Turquie » gazetesi aboneliği

ÜNİVERSİTE: Elif Şeyda Oluklu – Galatasaray Üniversitesi

1 tablet ( Kanada Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği )

2 kişilik gastronomik yemek ( Yunanistan Başkonsolosluğu )

1 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

6 aylık « Aujourd’hui la Turquie » gazetesi aboneliği

1.lik ödülleri

ORTAOKUL : Zeynep Şerbetçi - Piri Reis Karşıyaka Ortaokulu

1 akıllı telefon ( Kanada Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği )

2 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

1 kitap ( Yunanistan Büyükelçiliği )

LİSE : Ipek Eylül Duman – Saint-Michel Lisesi

Fransa’ya 2 haftalık dil seyahati (Fransa Büyükelçiliği)

2 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)

1 kitap (Yunanistan Büyükelçiliği)

1 tablo (Gabon Büyükelçiliği)

6 aylık « Aujourd’hui la Turquie » gazetesi aboneliği

ÜNİVERSİTE: Ayşegül Geçinir – Boğaziçi Üniversitesi

Fransa’ya 2 haftalık dil seyahati ( Fransa Büyükelçiliği)

2 çizgi roman (Belçika Büyükelçiliği)