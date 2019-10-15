Fransa - Türkiye maçı tarihe geçti!

Spor 15.10.2019, 09:17
Fransa - Türkiye maçı tarihe geçti!
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımı, Paris yakınlarındaki Stade de France’da karşılaştı. Berabere biten maç sonunda sevinç yaşayan milliler, taraftarları selamladı.

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