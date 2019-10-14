Fransa-Türkiye maçına doğru son gelişmeler - Foto Galeri
Spor 14.10.2019, 20:26
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Fransa-Türkiye maçına doğru
- Türk taraftarlar maç öncesinde stadın önünde coşkulu biçimde Türkiye lehine sloganlar attı ve ay-yıldızlı bayraklar taşıdı
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Fransa ile Türkiye arasında yapılacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak.
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Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi.
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak Türk Milli Takımı taraftarları stadın önünde takımlarına destek sloganları attı.
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