Fransız besteci, müzisyen ve orkestra şefi Christophe Chassol Ankara'da!

Fransız besteci, müzisyen ve orkestra şefi Christophe Chassol, Ankara Piyano Festivali kapsamında ilk defa 6 Nisan’da Ankara Palas’ta sahne alıyor.

Ankara Fransız Kültür Merkezi ve Altus Kültür Sanat organizasyonu ile Chassol ilk defa Ankara’lı müzikseverler ile tanışacak.

Onlarca film müziği ve albüme imza atan 1976 doğumlu Christophe Chassol rotasını Hindistan’a çevirmeden önce New Orleans’ta temellerini attığı başarıyla parlayan dördüncü albümü Big Sun ile Ultrascores adındaki başarılı üçlemesini taçlandırıyor. Karayipler’de küçük bir ada olan Martinique adasında topladığı ses ve görüntü materyalleri ile Big Sun’ı yaratan sanatçı doğal içgüdülerle, doğal dokunuşlarla sıradışı bir müzik deneyimi yaşatıyor. Christophe Chassol bizi oldukça tuhaf ama bir o kadar da organize bir keşif macerasına davet ediyor.

Kullandığı müzik dili ile kaydettiği görüntü ve melodi parçalarının kendi ezgisel gidişatlarına göre melodilendirmesi, melodilerin de aynı akışkanlıkla armonilendirmesi ile bütüne ulaşıyor Christophe Chassol.

Kurduğu cümlecikleri kompozisyonuna kolajı andıran bir biçimde yerleştiriyor.