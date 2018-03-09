Fransız Kültür Merkezi’nde 8 Mart etkinlikleri

Etkinlik gecesi Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Charles Fries’in gerçekleştirdiğ açılış konuşması ile başladı.
Fransa’nın dış politikasını kadın haklarına saygı, kadın – erkek eşitliği ve cinsiyet ayırımcılığının reddi ekseninde oluşturduğunu belirten Fries, bu çerçevede Uçan Süpürge ve Kadın Cinayetlerini Durduralım platformlarına destek olduklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin bu konudaki çalışmalarının en önemli unsurlarının
- kız çocuklarının eğitimi ,
- kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olması ve
- kadınların hukuk ve adalete eşit ve özgürce erişebilmesi ve şiddetten korunması olduğunu belirten Charles Fries herkesin kurumsal olarak olduğu kadar kişisel olarak da kadın hakları konusunda sorumlu olduğunu belirtti.
Fransa Büyükelçisi Charles Fries’nin konuşması sonrasında yönetmen Merve Gezen’in kısa metraj filmi « Scrabble »’ın gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından Merve GEZEN, Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ayşen Ece KAVAS, Işıl SEZEN ve Halime GÜNER’in katıldığ bir panel düzenlenerek kadın hakları konusu hukuki ve sosyolojik boyutlarda ele alınarak yerel yönetim ve platformların çalışmalarından örnekler verildi .
Etkinlik gecesi 18 kadından oluşan Ankara Uluslarası Korosu’nun verdiği mini konser ile son buldu.
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