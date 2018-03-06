Fransız Kültür Merkezi’nde 8 Mart etkinlikleri

Svetlana Williams

Ankara Fransız Kültür Merkezi 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle bir etkinlik gecesi düzenliyor. 8 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek etkinlik gecesinde ilk olarak yönetmen Merve Gezen’in kısa metraj filmi « Scrabble »’ın Türkiye’deki ilk gösterimi yapılacak. Film gösteriminin ardından düzenlenecek panelde yönetmen Merve Gezen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Gülriz Uygur, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Ayşen Ece Kavas ve Çankaya Belediyesi Cinsiyet Eşitliği Birimi’nden Işıl Sezen’in katılacağı ve Uçan Süpürge Vakfı’ndan Halime Güner tarafından yönetilecek bir saatlik bir panel gerçekleştirilecek. Etkinlikler 18 kadından oluşan Ankara Uluslarası Korosu’nun vereceği bir mini konser ve kokteyl ile son bulacak.

19:00 – 19:20 Scrabble

« (Gerçek hikayelerden esinlenilmiştir) Sosyal ve ekonomik açıdan birbirinden farklı dört kadın (Yönetim Kurulu Başkanı, köylü kadını, hayat kadını, ve lise öğrencisi) bir araya gelerek scrabble oynamaktadırlar. Kaderlerini ve trajik sonlarını kelimelerin gücüyle scrabble oyun kartonuna yansıtmaktadırlar.”

19:30 – 20.30 Panel

• Merve GEZEN, yönetmen

« Ataerkil sisteme karşı mücadele etmek : şiddetsiz şiddet üzerine kısa metrajlı filmi sorgulama »

• Prof. Dr. Gülriz UYGUR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi

« Kadına yönelik şiddeti önlemede istanbul Sözleşmesi’nin önemi »

• Ayşen Ece KAVAS, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

• Işıl SEZEN, Çankaya Belediyesi Cinsiyet Eşitliği Birimi

• Halime GÜNER, Uçan Süpürge Vakfı, Moderatör

20:40 – 21:05 Konser : Ankara Uluslararası Korosu