Fuat Oktay, "Amerika Birleşik Devletleri artık karar vermeli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Amerika Birleşik Devletleri artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa dostluğumuzu tehlikeye mi atmak istiyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ait yorumuna yanıt olarak Twitter hesabından, "Amerika Birleşik Devletleri artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO düşmanlarına karşı korunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu tehlikeye mi atmak istiyor?" şeklinde paylaşımda bulundu.

(Musa Erdoğan /İHA)