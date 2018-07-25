G20 Tarım Bakanları Toplantısı, Buenos Aires’te yapılıyor

Halim Utlu / Gazeteci

Küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için üye ülkeler arasında politika işbirliği sağlamayı, riskleri ve muhtemel finansal krizleri azaltacak düzenlemeleri teşvik etmeyi ve uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamayı hedefleyen

G20 Tarım Bakanları Toplantısı, 26-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılıyor.

Dünya ticaret hacminin % 75’i,küresel gayri safi hasılanın % 85’i ve tarım ürünleri ticaretinin % 80’i G20 ülkelerinde gerçekleşirken, dünya nüfusunun yaklaşık % 65’i ve dünyadaki tarım arazilerinin % 60’ı bu ülkelerde bulunuyor.

Bu yılki konu “Toprak” olarak belirlendi

G20 Tarım Bakanları Toplantısında, Türkiye'yi Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli temsil edecek. Bu yıl konusu “Toprak” olarak belirlenen toplantının ilk 2 gününde, kıdemli memurlar teknik toplantıları düzenlendi. 27-28 Temmuz tarihlerinde ise üye ülkelerin tarım bakanlarının veya yetkili temsilcilerinin iştirak edeceği bakanlar toplantısı yapılacak.

Buenos Aires’teki San Martin Sarayı’nda yapılacak Tarım Bakanları Toplantısı, aile fotoğrafı çekimiyle başlıyor. Bakan Dr. Pakdemirli, burada genel kurula hitaben “Toprağın önemi ve çölleşme ile mücadele” konusunda bir sunum yapacak. Pakdemirli, bu yılki Bakanlar Bildirgesi’nde “Gıdada kayıp ve israf” konusuna özel bir bölüm ayrıldığı için, Arjantin Dönem Başkanlığına teşekkürlerini ifade edecek..

Dr. Pakdemirli, bazı ülkelerin tarım bakanları ile görüşecek

Toplantı, yapılacak ortak basın toplantısı ile sona erecek. Dr. Pakdemirli, toplantı kapsamında bazı ülkelerin tarım bakanları, AB Tarım Komiseri ve FAO Genel Direktörü ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Toplantının ikinci gününde ise Uluslararası Hayvancılık, Tarım ve Sanayi Fuarı'nın açılışı yapılacak ve bakanlar fuara katılarak, gezme imkanı bulacak.

Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB’den müteşekkil olan G20 toplantılarına, davetli ülkelerin ve kuruluşların temsilcileri de katılım sağlayacak.

G20 toplantısı, 2015’te Türkiye’de yapılmıştı

Tarım Bakanları Toplantısı, ilk defa 2011 yılında Fransa Dönem Başkanlığı’nda, G20 gündemine girdi ve ardından 2015’te Türkiye’de, 2016’da Çin’de, 2017’de ise Almanya’da gerçekleştirildi.

G20, küresel ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için üye ülkeler arasında politika işbirliği sağlamayı, riskleri ve muhtemel finansal krizleri azaltacak düzenlemeleri teşvik etmeyi ve uluslararası finansal yapının modernizasyonunu sağlamayı hedefliyor.

Dünya ticaret hacminin % 75’i, küresel gayri safi hasılanın % 85’i ve tarım ürünleri ticaretinin % 80’i G20 ülkelerinde gerçekleşirken, dünya nüfusunun yaklaşık % 65’i ve dünyadaki tarım arazilerinin % 60’ı bu ülkelerde bulunuyor.