Galatasaray Derbiye Moralli Gidecek

Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta dış sahada oynayacağı Fenerbahçe derbisi evvelinde yanılgı yapmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3 puanla böldü. Bu maçla beraber bir maçı noksan olan lider M. Başakşehir ile puan farkını 3'e düşüren sarı-kırmızılılarda derbiye moralli gidecek. Gelecek hafta derbide Kadıköy'de Fenerbahçe ile gayret edecek Galatasaray bu ehemmiyetli yarışma evvelinde yanılgı yapmadı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)