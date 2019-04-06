Galatasaray derbiye moralli gidecek
Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmadı.
A+A-
Galatasaray Derbiye Moralli Gidecek
Ligde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Galatasaray, gelecek hafta dış sahada oynayacağı Fenerbahçe derbisi evvelinde yanılgı yapmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3 puanla böldü. Bu maçla beraber bir maçı noksan olan lider M. Başakşehir ile puan farkını 3'e düşüren sarı-kırmızılılarda derbiye moralli gidecek. Gelecek hafta derbide Kadıköy'de Fenerbahçe ile gayret edecek Galatasaray bu ehemmiyetli yarışma evvelinde yanılgı yapmadı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.