Galatasaray Falcao'nun golüyle Kasımpaşa'yı geçti

Spor 13.09.2019, 23:06
Galatasaray Falcao'nun golüyle Kasımpaşa'yı geçti
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı tek golle geçti.

Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

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