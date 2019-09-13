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Galatasaray Falcao'nun golüyle Kasımpaşa'yı geçti
Spor
13.09.2019, 23:06
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı tek golle geçti.
Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
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#Görme engelliler kulübü
#euro2020
#Çin karşıtı eylem
#Patriot
#Hastanemi Kapatma Ankara Platformu
#Reuters
#Minik Yetenekler
#hangisi en iyi müttefikiniz
#Rusya mı
#3. Uluslararası Kapıkaya Festivali
#Hello Kitty®
#Maçın ardından
#acun ılıcalı foğrafları
#Keylor Navas
#hatay asayiş
#ABD mi
#Aşkın Nur Yengi
#Adli tatil süresince hangi davalara bakılacak
#İşçinin sürekli gece çalıştırılması
#Okan Kocuk Kimdir
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