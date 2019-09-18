Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı
Spor 18.09.2019, 23:33
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BRÜKSEL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda yenilmedikleri için avantaj elde ettiklerini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, her maçın hikayesinin ayrı olduğunu, bugüne bakıldığında ise Club Brugge’un “çok kaliteli bir takım” görüntüsü çizmese de “çok tehlikeli bir takım” olduğunu kaydetti.
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