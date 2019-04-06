Galatasaray'ın Dünyaca Ünlü Eski Futbolcusu Drogba: Buraya Dönmek Benim İçin Çok Özel

İSTANBUL Anadolu Ajansı - Galatasaray'ın dünyaca şöhretli daha önceki futbolcusu Didier Drogba, tekerrür sarı-kırmızılı taraftarlarla toplanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı Türk Telekom Stadı'nda takip eden Drogba, gayretin ardından basın üyelerine söylemede bulundu.

Galatasaray'da 2013-2014 senelerinde 1,5 sezon forma giyen Fildişi Sahilli daha önceki futbolcu, "Buraya dönmek benim için çok özel. Gittiğimden bu yana neredeyse 5 sene sonra ilk defa bu stadyuma geri geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok özlemişim." ifadelerini kullandı.

Drogba'dan derbi yorumu

Drogba, Galatasaray'ın ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin çok önemli olduğunu aktararak, "Hiçbir maç kolay değil ama şampiyonluk mücadelemizi sürdürebilmek için bu derbiden iyi sonuç almamız gerekiyor. Bugün iyi bir oyun sergileyerek iyi bir galibiyet aldık. Bu tür maçlarda böyle sonuçlar alabilmek önemli." diye konuştu.

Drogba, Galatasaray'ın ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile dış sahada yapacağı derbinin çok ehemmiyetli olduğunu aktararak, "Hiçbir maç basit değil ama şampiyonluk çabamızı sürdürebilmek için bu derbiden iyi netice almamız gerekiyor. Bugün iyi bir reyin sergileyerek iyi bir zafer aldık. Bu cins maçlarda böyle neticeler alabilmek ehemmiyetli." diye konuştu.

"Parasız oynayabileceğimi söyledim"

Karşılaşmadan evvel Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile toplanan Drogba, deneyimli teknik adamla ne konuştuklarının sorulması üzerine mizahlı bir biçimde, "Fatih Terim ile geri gelme mevzusunu konuştuk. Ona benimle kontrat yapmasını ve parasız oynayabileceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ananeleri olan tarihi bir kulüp olduğunu vurgulayan Didier Drogba, "Her zaman da böyle kalacak. Oyuncular kazanç geçer, ama bu kulüp ve taraftarı gelişerek kalmaya devam eder. Galatasaray'ın geleceği mevzusunda en minik bir evhamım yok. Her şey iyi gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.