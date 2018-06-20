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Galatasaray’ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu Yenimahalle’de

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Galatasaray’ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu Yenimahalle’de
Galatasaray’ın unutulmaz yıldızı Gheorghe Popescu, Romanya’da tedavisini üstlendiği 11 yaşındaki kanser hastası Madalin MarciaIordache’yi tedavi ettirmek için Yenimahalle’ye geldi.

Çocuğu, tedavisini üstlenen Yenimahalle Belediyesi’ne emanet eden Popescu, “Madalin’i Fethi Yaşar’ın şefkatli kollarına ve Türkiye’ye emanet ediyorum” dedi.

Yenimahalle Belediye’nde düzenlenen basın toplantısına Başkan Fethi Yaşar, Popescu, annesiyle birlikte tedavi sürecini tamamlayacak olan Madalin Marcia Iordache, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay katıldı. Onkoloji Hastanesi’nde tedavi olacak ve Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde ikamet edecek olan anne ve oğlu Yenimahalle’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, “Bir çocuğu mutlu etmek ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olmaktan daha büyük bir huzur olamaz” dedi.

“Sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız”

Galatasaray'ın 2000'de Arsenal'ı devirerek UEFA Kupası'nı kazandığı maçta son penaltıyı atan Popescu, 11 kardeş olan ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavisini tamamlamakta zorluk çeken Madalin’i Yenimahalle’ye emanet ettiği için çok huzurlu olduğunu söyledi.

Yenimahalle’de Popescu’yu ağırlamaktan onur duyduğunu vurgulayan Başkan Yaşar, “Romanya’da Türk vatandaşlarımız, iş adamlarımız var. Aynı şekilde ülkemizde de Romanya’dan kardeşlerimiz var. Romenler Türklere karşı son derece sıcak ve her konuda ülkemizi destekleyen bir Avrupa ülkesidir. Biz bugün Popescu ile sosyal bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Bu formadan ayrılıyorum ama mutlulukla ayrılıyorum”

Romanya’nın Türkiye dostu bir ülke olduğuna değinen Popescu Yaşar’a Arsenal'ı devirerek UEFA Kupası'nı kazandığı maçta giydiği formayı hediye etti.

Formanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Popescu,  “Bu forma benim için çok değerli, bu formadan ayrılıyorum ama mutlulukla ayrılıyorum. Buna inanıyorum ki bu çabalar karşılılığını bulacak. İnşallah çocuğumuz sağlıklı bir şekilde ülkesine dönecektir. Onu Fethi Yaşar’ın şefkatli kollarına ve Türkiye’ye emanet ediyorum. 17 sene oldu Türkiye’de oynayalı. Hepinizin gönlünde umarım çok iyi bir sporcu olarak kalmışımdır. Türkiye’yi ve Türk halkını çok seviyorum. Kendimi ikinci evimde gibi hissediyorum” diye konuştu.Daha sonra Başkan Yaşar ve Popescu Madalin ve ailesini Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’ne yerleştirdi.

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