Galatasaraylı Luyindama PFDK'ya sevk etti - Futbol ve Spor Haberleri
TFF'den yapılan söylemede, Hukuk Müşavirliğinin, Evkur Yeni Malatyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Luyindama'yı kaide dışı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi.
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Galatasaraylı Luyindama PFDK'ya sevk etti - Futbol ve Spor Haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna PFDK sevk etti.
TFF'den yapılan söylemede, Hukuk Müşavirliğinin, Evkur Yeni Malatyaspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Luyindama'yı kaide dışı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un yönergelere ters hareketi, Gençlerbirliği'nin ise çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydolundu.
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Etiketler : futbol, Galatasaray, Hukuk Müşavirliği, Luyindama, PFDK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
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