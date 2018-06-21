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Galeri Çankaya, bu günlerde Avusturya’nın başkenti Viyana’nın heykellerinin görsellerini sanatseverlerle buluşturuyor

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Galeri Çankaya, bu günlerde Avusturya’nın başkenti Viyana’nın heykellerinin görsellerini sanatseverlerle buluşturuyor
Çankaya Belediyesinin Kızılay’da bulunan sanat merkezi Galeri Çankaya, Avusturya’nın başkenti Viyana’nın heykellerinin görsellerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Çankaya Belediyesinin Kızılay’da bulunan sanat merkezi Galeri Çankaya, bu günlerde Avusturya’nın başkenti Viyana’nın heykellerinin görsellerini sanatseverlerle buluşturuyor. Uğur Atay’ın fotoğraf sergisi olarak açılan “Viyana’nın Heykelleri” şehrin kentinde yer alan bazı sanat eserlerinin fotoğraflarından oluşuyor.

Heykelleri tarihin önemli şehirlerinin tamamlayıcı unsurlarından olarak değerlendiren Atay, günümüzde heykellerin yüksek binalar arasında kaybolduklarına dikkat çekiyor. Viyana’nın sokaklarında yer alan bir şekilde şehre dokunmuş, insanlık ailesine kendilerinden önemli birer parça bırakıp gitmiş insanlar ve insanlık tarihinde gerçekleşmiş önemli olayları yansıtan tarihsel belleği canlı tutan  heykellerin fotoğrafları 30 Haziran’a kadar Galeri Çankaya’da olacak.

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