Ankara Devlet Opera ve Balesi 15Nisan akşamı saat 20.00’de Gara Garayev’i Anma Konseri ile Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Azerbaycan müzik kültürünün önde gelen bestecilerinden biri ve Uluslararası ün kazanan ilk Azerbaycanlı besteci olan Gara Garayev ’in “Doğumunun 100.Yılı Anma Konseri” 15 Nisan 2018 Saat 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi ’nde.

Çoğu müzik otoritesi tarafından Üzeyir Hacıbeyov'dan sonra Azerbaycan müziğinin ikinci önemli bestecisi kabul edilen Garayev, Azerbaycan ulusal bestecilik okulunun kurucusu olarak kabul edilmekte ve ülkede çeşitli orkestra, müzik okulu, mekânlar onun adıyla anılmaktadır.

Özgür İnce’nin düzenlediği ve tenor Şenol Talınlı’nın solist olarak yer aldığı konserde, Murat Akçay (Tar), Özgür İnce (Keman), Hande Uçar (Piyano), Bekir Dinçer (Viyolonsel), Çise Korkmaz (Keman), Yeliz Özkaya (Viyola) ve Aykut Köselerli (Perküsyon) yer alacaklar.

GARA GARAYEV’İ ANMA KONSERİ (KONSER)

Tarih:15 Nisan 2018,Pazar

Saat:20.00

Yer:Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801