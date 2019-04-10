Garanti Bankası "Kadın Girişimci Yönetici Okulu" Projesi

İSTANBUL Anadolu Ajansı - Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi BÜYEM iş birliğiyle 2012'de başlayan Bayan Teşebbüsçü İdareyici Mektebi projesi Çanakkaleli bayan teşebbüsçülerle buluşmaya hazırlanıyor.

Garanti Bankası tarafından yapılan söylemeye göre, Bayan Teşebbüsçü İdareyici Mektebi projesi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler şirket, alıcı ilişkileri, idare hünerleri, finans ve insan kaynakları mevzularında takribî bir ay süresince Çanakkale'de eğitim verecek.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle gerçekleşecek program sayesinde, kadın girişimcilerin işlerini büyütmesi ve sürdürülebilir kılması için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine katkı sağlanacak.

26 Nisan'da başlayacak Kadın Girişimci Yönetici Okulu'na katılmak isteyen adaylar, online başvurularının ardından 24-25 Nisan'da Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşecek ön görüşmelere katılacak.

Garanti Bankası, kadın girişimcilerin işlerini geliştirmek amacıyla, 2012'de Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'yle birlikte başlattığı Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesi kapsamında Türkiye çapında 3 bine yakın kadın girişimcinin, ücretsiz eğitim almasını sağladı.