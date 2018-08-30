"Gastro Ankara Lezzet Şöleni", 1 Eylül Cumartesi günü başlıyor

GASTRO ANKARA LEZZET ŞÖLENİ, 1 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ GÖLBAŞI MOGAN PARKI'NDA ANKARALILARI EŞŞİZ BİR LEZZET YOLCULUĞUNA ÇIKARACAK

Yöresel lezzetlerin ve dünya mutfaklarından tatların tek çatı altında buluşacağı "Gastro Ankara Lezzet Şöleni", 1 Eylül Cumartesi günü farklı bir deneyim için kapılarını Başkentlilere açacak.

Gölbaşı Mogan Parkı'nda bulunan Seyir Kulesi etrafında kurulacak çadırlarda düzenlenecek şölende, atölye çalışmaları ve yarışmaların yanı sıra Ankara’nın en güzel lezzetleri misafirlere ikram edilecek. Türkiye’nin dört bir tarafından dünyaca ünlü şeflerin de katılacağı lezzet şöleninde, ustalara taş çıkaran anneler de mutfakta hünerlerini gösterecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği (BAŞATDER) tarafından çeşitli illerde organize edilen "Gastro Ankara Lezzet Şöleni", yöresel ve dünya mutfağından birçok yemeğe de ev sahipliği yapacak.

ANKARA LEZZETE DOYACAK

Türkiye’nin Başkent’i Ankara’nın her alanda olduğu gibi gastronomi konusunda da lider konumda olmasını amaçladıklarını dile getiren BAŞATDER Başkanı Satılmış Çeribaşı, “Ankara lezzete doyacak. Gastro Ankara’da, misafirlerimize hem Ankara’nın en güzel lezzetlerini tattıracak hem de birçok farklı yeme-içme deneyimini bir arada sunacağız. Küçük sürprizlerimiz de olacak” dedi.

Canlı müzik başta olmak üzere festival havasında gerçekleşecek olan Gastro Ankara Lezzet Şöleni’ne tüm Ankaralıları davet ettiklerini belirten Çeribaşı, Seğmenler, Mehter Takımı ve FOMGET gösterilerinin yanı sıra Başkent Tiyatroları ve Kent Orkestrası’nın da misafirlere unutulmaz bir gün yaşatacağını vurguladı.