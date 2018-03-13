Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017 günü başlattığı ve 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nü, “Adalet İçin Yürümek” adı altında kitaplaştıran Gazeteci Şükrü Küçükşahin okurlarıyla imza gününde buluştu.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Gazeteci Şükrü Küçükşahin’in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nün bilinmeyenlerini anlattığı “Adalet İçin Yürümek” kitabının imza gününe ev sahipliği yaptı.

Adalet Yürüyüşü'nü başından sonuna kadar takip eden, yürüyüş ile ilgili gözlem ve değerlendirmelerini “Adalet İçin Yürümek: Magna Carta'dan 802 Yıl Sonra” kitabında bir araya getiren Gazeteci Şükrü Küçükşahin imza gününde okurlarıyla buluştu.

Küçükşahin'in "Ana amacım bu önemli yürüyüşü tarihe not düşmekti. Burada derin siyasi tahliller, derin psikolojik tahliller yapmaktan çok, "Bu insanlar neden yürüdü? Protestocular kimlerdi? Alkışlayanlar kimlerdi?" bunları aktarmaya çalıştım. Psikoloji, siyaset bilimi pek çok alan için veri sunmaya çalıştım. Kitapta zaman zaman çok güldüren şeyler var ama bazen de çok ağlatan şeyler var" sözleriyle tanıttığı kitabın imza gününe okurlar çok büyük bir ilgi gösterdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen imza gününe, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Seyit Torun, Tekin Bingöl‘ün yanı sıra emekli büyükelçi ve CHP eski milletvekili Osman Korutürk de katıldı. İmza gününde aralarında Deniz Zeyrek, Uğur Ergan ve Erhan Karadağ’ın da bulunduğu çok sayıda gazeteci de hazır bulundu.