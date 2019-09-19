Gaziler Günü'nde Ankara'da Askeri Bando Konseri

Gündem 19.09.2019, 10:59
Gaziler Günü'nde Ankara'da Askeri Bando Konseri
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Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında 4.Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde konser verildi.

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