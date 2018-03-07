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Geçen hafta Google’da en çok aranan kelimeler

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İrem Subaşı

Google’da geçen hafta en çok arama yaptığımız konular belli olurken Interpress’in Google Türkiye'den elde ettiği verilere göre 26 Şubat–5 Mart tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konunun, 45 günden fazla süredir başarı ile sürdürülen “Afrin Operasyonu” olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili aynı dönemde medyada çıkan haber sayısı ise 7 bin 646 olarak tespit edildi. Televizyonda yayınlanmaya başlanan Börü dizisinin ismi büyük merak uyandırırken, “Börü ne demek” geçen hafta Google’da en çok aranan ikinci konu oldu. Üçüncü sırada ise geçtiğimiz hafta beklenen karın İstanbul’da az da olsa yağması sonucu beklenti içine giren vatandaşların “İstanbul’da okullar tatil mi” diye araması yer aldı. Google’da en çok aranan dördüncü konu arabesk müziğin ünlü ismi “Müslüm Gürses” olurken, ünlü sanatçı ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı. Geçen hafta 71. doğum günü kutlanan “Deniz Gezmiş” ise geçen hafta Google’da en çok aranan beşinci isim oldu. Söz konusu dönemde Google’da en çok aranan ilk 10 konudan diğerleri ise sırasıyla Türk Bayrağı, Hasan Küçükçetin, Recep Tayyip Erdoğan Doğum Günü, Ailecek Şaşkınız ve 28 Şubat olarak belirlendi.

Google’da geçen hafta en çok aranan diğer konular ise şöyle sıralandı…

11.  Çekya neresi                                          21.  Jennifer Lawrence

12.  Oscar 2018                                             22.  Ecem Karaağaç                  

13.  Alaaddin Keykubat                                  23.  Necmettin Erbakan

14.  Ercan Yazgan                                          24.  Moritanya

15.  Ahmet Keser                                           25.  Yaşar Kemal

16.  Mehmet Aslantuğ                                    26.  Müge Oruçkaptan

17.  Burak Dakak, Engin Öztürk                     27.  Gıyaseddin Keyhüsrev

18.  Sözleşmeli Öğretmenlik başvurusu          28.  Wanda Nara

19.  Salih Müslim                                           29.  Marteniçka

20.  Yeliz Şar                                                 30.  Fatma Tuba Yazıcı

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