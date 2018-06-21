Geçmişte yaşandığı gibi hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin mitingine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına vatandaşları selamlayarak başladı.

“MARDİN BARIŞIN ŞİMAL YILDIZIDIR”

Mardin’in, milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali bir şehir olarak küçük bir Türkiye olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şehrin; kiliseleri, camileri, farklı inançlara ait ibadethaneleriyle saygının da sembolü olduğuna dikkat çekti. “Mardin, Türk’ü, Arap’ı, Kürt’ü, Ezidi’si, Keldani’si, Süryani’siyle barışın şimal yıldızıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gözbebeği olduğunu söyledi.

Mardinlilerin kahir ekseriyetinin, çukur terörü sırasında başarılı bir imtihan verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların bölücü örgütün şehrini, mahallesini, sokağını elinden almasına müsaade etmediğini belirtti.

“Bölücü örgüt tarafından adeta enkaza çevrilen ilçelerimizi de biz ayağa kaldırdık, kaldırıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nusaybin, Dargeçit ve Derik maalesef o süreçte çok ciddi zarar görmüştü. Bölücü terör örgütü bilhassa Nusaybin’in altı mahallesinde büyük yıkımlara, acılara, gözyaşlarına neden olmuştu. Aralarında camilerin, okulların, kütüphanelerin, sağlık merkezlerinin, vatandaşlarımızın evlerinin, dükkânlarının olduğu binlerce yapı örgütün sokak çeteleri tarafından yakıldı, yıkıldı, ağır silahlarla saldırıya uğradı” diye konuştu.

“DEVLET TERÖRİSTLERİN BAŞLARINA ÇELİK YUMRUĞUNU İNDİRMEKTEN ÇEKİNMEDİ”

Kürt vatandaşların tarihlerinin en büyük eziyetini, zulmünü bu sokak çetelerinin elinde yaşadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin o dönemde bir taraftan bu sokak çetelerini temizlerken, diğer taraftan da Mardinli vatandaşlara sahip çıktıklarını ifade etti.

Bölücü örgütün hışmına, zulmüne uğrayan hiçbir vatandaşı aç, açıkta bırakmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Devlet tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Hem ülkemiz içerisinde, hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızıların hesabını teröristlerden misliyle sorduk” şeklinde konuştu.

“HUKUKTAN, DEMOKRASİDEN VE ADALETTEN TAVİZ VERMEDİK”

“Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da hamdolsun düşmedik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik. Geçmişte yaşandığı gibi hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik. Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle hareket etmek suretiyle vatandaşlarımızın incinmesine, incitilmesine, onurlarının kırılmasına herhangi bir şekilde haksızlığa maruz kalmalarına kesinlikle rıza göstermedik. Çukur terörünün izlerini silmek için dört koldan çalışmaya koyulduk ve hamdolsun çok kısa sürede yıkılan evlerin yerine çok daha iyisini, çok daha kalitesini inşa ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nusaybin’de altı bin evin zarar gördüğünü, bunların neredeyse tamamının açılan tüneller, patlayan bombalar dolayısıyla artık kullanılamayacak hâlde olduğunu ifade ederek, “Biz hiç vakit kaybetmeden evi zarar gören vatandaşlarımız için 5051 konut projesi başlattık, konutlar bitmek üzere. En kısa sürede hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bunun haricinde sadece Nusaybin’de yaraları sarmak için 168 trilyon lira tutarında yatırım yaptık” dedi.

MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de sadece terörün ilçelere bıraktığı izleri silmekle yetinmediklerini, şehre her alanda çok büyük hizmetler kazandırdıklarını belirterek, son 16 yılda Mardin’e 27 katrilyon yatırım yaptıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’e yapılan yatırımlarla ilgili olarak şunları kaydetti: “Mardinli çocuklar en güzel eğitimi alsın diye 3 bin 765 derslik inşa ettik. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi Mardinli öğrencilerimize 294 trilyon lira tutarında eğitim bursu ödedik. Mardin’de üniversite var mıydı? Artuklu Üniversite’sini kim yaptı? Biz yaptık. Üniversitelerimizin bugün 8 bin 400 öğrencisi, Yaşayan Diller Enstitüsü, Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü, Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümüyle medeniyetimizin birikimlerini genç kuşaklara aktarıyoruz. Mardin’e gelen üniversite öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın diye 2 bin 544 kişilik yükseköğrenim yurt binaları yaptık.”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara üç katrilyonu aşkın kaynak aktardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “TOKİ kanalıyla Mardin’de son 16 yılda 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. Mardin’in bölünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye çıkardık. Kızıltepe Köprüsü ve Savur’daki Ahmedi Köprüsünün restorasyonunu tamamladık. Midyat-Cizre ve Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat bölünmüş yollarını ve Kızıltepe Köprülü Kavşağını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Gaziantep, Kargamış, Nusaybin ve Şenyurt Mardin arasındaki demiryollarını da yeniledik. Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemiz Şanlıurfa’dan sonra Mardin’e, oradan Habur’a uzanacak.”

“MARDİNLİ ÇİFTÇİLERİMİZE TOPLAM İKİ KATRİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa-Mardin arasında inşa edilecek ülkemizin en uzun suni nehri olan Ana Kanal’ın önemine değinerek şunları kaydetti: “ Bu proje ile Mardin ve Şanlıurfa’da mümbit topraklar su ile buluşacak. Mardin tarafında toplam 1,3 milyon dekar arazi bu ana kanal sayesinde sulanacak. Mardin’deki 460 bin dekardan fazla araziyi sulayacak şebekelerin inşaatı devam ediyor. Beyazsu kaynağından aldığımız suyu Mardin şehir merkezine, Kızıltepe, Ömerli, Yeşilli, Nusaybin ilçelerine ve civar köylere ileterek buraların 2040 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Aynı şekilde Midyat ve Dargeçit’e memba kalitesinde su götürmek için isale hatları inşa ediyoruz. Mardinli çiftçilerimize toplam iki katrilyon lira tarımsal destek verdik.”

Konuşmasının devamında terör örgütünün çukur eylemleriyle otellerin kapandığını, ekonominin durma noktasına geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mardin’in turizminin geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdiğine dikkat çekti. Bu yılın ilk beş ayında Mardin’e bir milyondan fazla günübirlik turist geldiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Huzur ve güven ortamı ekonomiye, ticarete, günlük yaşama da yansıdı. Bölücü örgütün vesayeti kalktıkça şehrin dükkânları, sokakları, çarşı pazarlar yeniden canlandı. Güvenlik ve emniyet arttıkça Mardin’in huzuru, geliri, refahı da arttı. Bizim de teşvik ve desteklerimizle yatırımcılar tekrar şehrimize dönmeye, ilgi göstermeye başladılar” dedi.

“GENÇLİK MERKEZLERİ VASITASIYLA EVLATLARIMIZI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDEN KURTARIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1,5 yılda Mardin’e kayyum Büyükşehir Belediyesi ve kurumlar kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptıklarını söyleyerek bu dönemde yapılan yatırımlar konusunda şunları kaydetti: “Kayyum Büyükşehir Belediyemiz 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı. Biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık, hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik.”

Mardin’e 60 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi yapacakları müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin en büyük gençlik merkezini Mardin’de inşa ettiklerini belirtti. Bu merkezin “Millet Kıraathanesi” projesinin Mardin’deki örneği olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi: “Günlük 500 gencin gidip geldiği gençlik merkezlerimizde kütüphaneler, bilim, sanat, kültür atölyeleri, internet radyosu, internet 24 saat ücretsiz internet, ücretsiz çay-kahve… Şimdi buradan merkeze kayıtlı 7 bin 500 gencimiz Mardin’de bu merkezden istifade ediyor. Gençlerimiz buralarda okuyor, araştırıyor, sohbet ediyor, kültür, sanat, spor alanlarında kendilerini geliştiriyor. İnşallah bu merkezlerde geleceğin siyasetçileri, mühendisleri, sanayicileri, doktorları, sporcuları, Aziz Sancar gibi bilim insanları yetişiyor. Bu gençlik merkezleri vasıtasıyla hem evlatlarımızı terör örgütünün elinden kurtarıyoruz, hem de onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz.”