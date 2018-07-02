​Geçtiğimiz günlerde evladımızı, Eylül’ümüzü, yitirdik

Mahir Özel

Öncelikle kederli ailesinin, Polatlı halkının başı sağ olsun. Rabbim bu acıyı ta içinde hissedenlere sabr-ı cemil versin. Tüm ülkede insanların şiddetle, nefretle kınadığı bu vahim olay sonucunda acımız; her türlü sözün, ifadenin çok ötesinde ve çok derindir. Güzide şehrimiz Polatlımızın böyle bir acıyla Türkiye gündemine gelmesi, hafızalara yer etmesi elbette bizim isteğimiz dışında gelişen elim bir olaydır.

Ülkemizde son bir ay için de önce yavru bir köpeğin ayaklarının hunharca kesilerek katledilmesi, sonrasın da Ağrı ilimiz de küçük yavrumuz Leyla’nın kaybolması, devamında Eylül’ümüzün, yavrumuz, evladımızın alçakça katledilmesiyle toplumsal tepki ciddi biçimde yükselmiştir.

Dünyada yapılan istatistikî çalışmalar, bu iğrenç hastalığı harekete geçiren güdünün, uzun hapis cezalarıyla da azaltılmasının maalesef yeterince mümkün olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, devletler bu suçluların ve tercihlerinin sadece cezalarla değişmeyeceğinin bilinciyle alternatif seçenekleri düşünmeye, değerlendirmeye yönelmektedir.

Bu sebeple, suçlulara en amansız cezalar verilmesinin yanında emniyette kayıtları bulunan bu tür hasta ruhlular acilen ve öncelikle zorunlu tedavi altına alınmalı, bir şekilde çocukların oyun alanlarından, parklardan, sinema, oyun salonları ve internet kafelerden uzak tutulması yolunda da çözümler üretilmelidir.

Bu sorunla yapılan mücadelede, toplumsal tepkiyi ve düşünceyi aynı ölçüde taşımakta ve paylaşmaktayız. Burada toplumun çok haklı lakin bazen dizginlenemeyen baskısının dikkatle göz önüne alınıp değerlendirilmesi, konuyla ilgili aklı selimle ve çok dikkatli şekilde mücadele edilmesi, konunun toplumsal paranoya haline getirilmeden çözülmesinde büyük fayda görüyoruz.

Devlet kurumlarının değerlendirmeye aldığı Kimyasal Hadım - Kastrasyon beklenen bir adımdır ve memnuniyet vericidir. Lakin suçu önleme noktasında (bir çeşit koruyucu hekimlik gibi) yapılabilecek her şeyin önceden denenmesi öncelikli sorumluluk alanına girer ve çok önemlidir. Zira asıl gaye suçlunun ağır şekilde cezalandırılmasının öncesinde mağdurun, canı yananların sayısını sıfır düzeye indirebilmektir. Çağın tüm teknolojik imkanlarının kullanılması, caydırıcılık ve suçu önleyici tedbirlerin tam olarak alındığı kanaatin toplumda oluşması, suçun önlenmesi noktasında ciddi önem taşımaktadır. Bu ruh hastası canilere çip takmak ve çocuklara bir şekil de uzak tutulmaları noktasın da tedbirler almak da bunların içinde olmalıdır.

Diğer yandan hukukta vurgu "insan"adır. Ceza hukukunda suçlu insan denmez, suç işlemiş "insan" denir ilkesini göz ardı etmeden öncelikle rehabilitasyon / iyileştirme noktasında ciddi adımlar atmalıdır. Bu nedenle “suçluyu kazıyınız altından insan çıkacaktır” ifadesi de unutulmamalıdır.

Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte elde edeceğimiz sağlıklı sonuçları: ancak tüm önlemleri yine birlikte alarak çözüm noktasında devreye sokulması, sorunu bitirmede büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna konu hakkında önerilerimizi şöylece ifade etmek isteriz.

-Çocuklarımızın ve aileleri bu konuda özel eğitimle bilinçlendirilmelidir.

-Bu tür hasta ruhluların öncelikle zorunlu tedavi altına alınması gereklidir.

-Emniyete ait tüm koruyucu önlemlerle, bir kısım çocuk yaşam alanlarının kameralarla kontrolü zorunlu görülmektedir.

-Bu kişilere çocuklarımızın oyun ve yaşam alanlarına yaklaşmamalarını kontrol eden manyetik alan ikazlı dinleme ve takip amaçlı çip takılması öncelikli ve zaruri gördüğümüz tedbirlerdendir.

Devletin ve bizlerin tüm kurumları ile bu konuda kararlılığımızı göstererek, sabırla ve özenle, aklı ve bilimsel görüşü öne alarak, manevi duyguların da desteği ile bunu başaracağımıza olan inancımız tamdır.

saygılar sunuyorum.