''GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER''

Ebru Oğuzhan Yeter

Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı.

Dumlupınar Söylevi’nde okuduğumuz gibi, 30 Ağustos sadece ülkemize ve milletimize değil, dünya tarihine de yön vermiştir.

‘30 Ağustos Zaferi’yle işgal altındaki Anadolu'nun, Trakya’nın yani Ülkemizin coğrafyası değişti.

Atatürk, Söylev’inde, Türk milletine geleceğine sahip çıkması için büyük önermelerde bulunmuştur.

Bu zaferin unutulmamasını, güçlü ulusların asla yenilemeyeceğini anlatmıştır.

Türk Milletine büyük görevler düştüğünü anlatırken, aynı zamanda ülkenin geleceğine, bağımsızlığına sahip çıkmamız konusunda da önemli mesajlar vermiştir.

Bizim böylesine şanlı bir tarihimiz, Nutuk gibi bir yol göstericimiz var ama, öyle bir eğitim sistemine kurban edildik ki, Nutuk’u bizden başka herkes en iyi şekilde okudu.

Oysa, Nutuk, Türk Milleti’nin dir, Nutuk Cumhuriyetin en Temel kitabıdır.

Onu okuyup, anlamak ve uygulamak ise Türk Milleti’nin Atasına, Vatanına en büyük borcudur.

Çünkü bugün geldiğimiz duruma bakınca, bizlere okullarda tarihimizi sadece, rakamlarla öğrettiklerini, Nutuk’u ise bize eğitim veren çoğu eğitimcinin bile tam anlamıyla okumadığını, ya da doğru uygulanmadığını görüyoruz.

Bu zafer, tam bağımsız anlayışıyla birlikte laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açmıştır.

Bu zaferle birlikte, Türk Ulusu da omuz omuza vererek gösterdiği özgürlük mücadelesi ile başka uluslara örnek olmuştur.

30 Ağustos; Türk Milleti için her şeyden önce zafer demektir.

30 Ağustos, Emperyalistlerin yurdumuz topraklarını işgal heveslerinin sona erdirildiği ve bağımsızlık temellerinin atıldığı şanlı tarihtir.

30 Ağustos milletimizin ulus olma bilinciyle verdiği kurtuluş mücadelesi sonrasında kurulan laik, demokratik TÜRKİYE cumhuriyeti'ni korumak ve yüceltmek kararlılığının başladığı tarihtir:

30 Ağustos Türk’ün zaferidir.

Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze kastetmeye çalışanlar için, bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü tarihe yazmak gerekiyor ; '' geldikleri gibi giderler''

Ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyoruz.

30 Ağustos, kutlu olsun !!