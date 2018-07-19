Gelecek neslimizi, çocuklarımızı korumak birinci önceliğimizdir

Mahir Özel

Bu konuda; devlet, merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olarak çalışmak ve çözüm üretmek zorundadır.

Bilindiği gibi geçtiğimiz 2017 Haziran ayında Milli Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararda, devletin karşılaştığı en ciddi iki büyük sorun olarak madde bağımlılığı ve terör konusunun kabul edildiğini gördük.

Diğer yandan çocuklarımızla ilgili yaşanılanlar, kaygılarımızı gün be gün artırmaktaydı. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Meclisine 8 Temmuz 2017 tarihin de çocuklarımızı istismar ve tacizler den korumak ve diğer bazı yasadışı oluşumlara engel olmak maksadıyla Büyükşehir Meclisine verdiğimiz ve oybirliğiyle geçen önergemiz:

Parklar ve çocuk oyun alanlarına kurulacak ve ilgili kuruluşlar da ki sorumlularca gözlenen kamera sistemi ve acil yardım butonlarının yalnız çocuk istismarını ve tacizini önlemenin dışında;

a- ) madde bağımlılarının da anılan yerlerden uzak tutulması

b- ) çocuklar dışında başka diğer bireylere de cinsel istismar ve sarkıntılığın önlenmesi

c-)müstehcenliğe yâda fuhşa yönelik görüntülerin ortadan kaldırılması

d- ) darp, kavga, türü her türlü olayların gözlenmesi ve aydınlatılması

e- ) hırsızlık, kapkaç, gasp türü olayların önlenmesinde de faydalar sağlayacağı tespit edilmiş olup, alınan bu tür önlemlerin toplumun ortak yaşam alanlarını huzur ve güvenle kullanımında geniş katkılar sağlayacağı düşünülerek, halkın kullanımında olan, parklar, yeşil alanlar, oyun alanlarına kameralar ve acil yardım butonlarının konulması uygun görülmüştü.

Karar: bugün tespit edilen ilk yirmi yaşam alanından Ankara Esertepe Rekreasyon alanın da kameraların bağlantısı yapılarak uygulamaya konuldu.

Ülkemizin diğer illerinde de bu kararın geniş ölçüde benimsendiğini görmekten ayrıca mutluyuz. Bu konuda ki duyarlılığı ve destekleri nedeniyle ve emeği geçen tüm görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Başkent Ankara tüm Türkiye'ye örnek olacak, rol model olacak bir girişimi başlattı buna öncülük etmekten onur duyuyoruz.

Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.