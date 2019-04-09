Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, basın üyelerine yaptığı açıklamada , "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, arzları ve itirazları tek tek araştırmak suretiyle karşılıyoruz." dedi.

Bu bir sıcak büyüme haberidir. Kısa zaman içine güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.