Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor
YSK Başkanı Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi
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Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, basın üyelerine yaptığı açıklamada , "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, arzları ve itirazları tek tek araştırmak suretiyle karşılıyoruz." dedi.
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Etiketler : politika, YSK Başkanı Güven
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