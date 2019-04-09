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Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor

Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor

YSK Başkanı Güven, "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz." dedi

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Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, basın üyelerine yaptığı açıklamada , "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, arzları ve itirazları tek tek araştırmak suretiyle karşılıyoruz." dedi.

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Gelen Tüm İtirazlar YSK Tarafından Yeniden İnceleniyor

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