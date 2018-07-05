  • BIST 97.868
  • Altın 188,319
  • Dolar 4,6711
  • Euro 5,4593
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C

Geleneksel Hafızlık Merasimi'nin 5.’si düzenlendi

»
Geleneksel Hafızlık Merasimi'nin 5.’si düzenlendi
Keçiören Müftülüğü tarafından 5.’si düzenlenen “Geleneksel Hafızlık Merasimi”nde 43 hafizenin taç giyme törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Keçiören İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan da hazır bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği merasim ,Abdurrahman Gürses Kur’an Kursu öğrencisi Mushabcan Işık’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

KUR’AN’I KORUMADA EN BÜYÜK PAY HAFIZLARIN

“Ne mutlu bize ki hafızlık merasimimizin 5’incisini gerçekleştiriyoruz ve inşallah nicelerini de hiç aksatmadan gerçekleştiririz” diyen Mustafa Ak, camileri yenilediklerine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi; “Yatılı Kur’an Kursu ile ilgili eksiklerimizi gideriyoruz, bu anlamda büyük yol kat ettik. Bir mucize olarak yüzyıllardır varlığını sürdüren Kur’an-ı Kerim’i korumada en önemli görevi hafızlar icra ediyorlar.”  

Hafızları İslamın yaşayan timsalleri olarak adlandıran Ak, “Kur’an’ı yüreklerine yazan hafizelerimizi tebrik ediyorum, emeklerine sağlık. Anne babalarına, öğretmenlerine ve onları hafize yapan hocalarına da çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevinin önemine değinen Uğur Bulut da, salonun tamamen dolu olmasının gurur verici olduğunu kaydederek, “Keçiören’de müftülüğümüz ile birlikte sayısal ve kalite olarak din eğitimi hizmetlerinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Hafizelerimizi ve yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK MİRAS GÜZEL AHLAK

Hafızlığın her faniye nasip olmayan bir nimet olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de, “Hafızlar seçilmiş insanlar ve yeryüzü kandilleridir. Her türlü takdirin üzerindedirler. Allah hepsine ezberledikleri Kur’an ahlakını yaşamayı nasip etsin.  Hiçbir anne baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakamaz.” dedi.

Hafız anne ve babası olmanın da ayrıcalık olduğunu söyleyen Dinç sözlerini şöyle sürdürdü; “Kur’an okunmayan hanelerde, gönüllerde ızdırap, sıkıntı, dert vardır. Kur’an şifa, deva, öğüttür. Bu millet tarihin hiçbir döneminde Kur’an’sız yaşamamıştır.  137 bin belgeli hafızımız var, yaz tatillerinde de camilerimiz adeta çocuk açıyor, Kur’an öğrenmek için akın ediyorlar. Bu bizlerin en büyük sevinci… ”

KEÇİÖREN’DE KUR’AN KURSU SAYISI ARTIYOR

Bu programlarla farkındalık oluşturarak hafızlık heyecanını kamçılamayı amaçladıklarını belirten Müftü İhsan İlhan Keçiören’de hafız sayısının arttığına dikkat çekerek, “3 yatılı kız Kur’an Kursu ile 200 kişi kapasiteli Abdurrahman Gürses, 60 kişi kapasiteli Hacı Miktat, Bağlum’da da 200 kişilik Kur’an Kursu olmak üzere 5 tane de erkek Kur’an Kursumuz hizmet verecek.” dedi.

İlhan ayrıca konuşmasında 4 -6 yaş Kur’an eğitimini tüm mahallelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerine de vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından 43 hafizeye taç takıldı, protokol heyeti de hafizelere altın hediye etti. Program Safiye Yüceler Kız Kur’an Kursundan ilahiler, şiirler ve kısa surelerin okunmasının ardından sona erdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Sihirli Eller Atölyeleri PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesinde plaketle ödüllendirildi28 Haziran 2018 Perşembe 10:13
  • Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler asfalt çalışmalarına son hızla devam ediyor27 Haziran 2018 Çarşamba 09:55
  • Keçiörenli'ye hizmet veren 40 pazaryeri pazar dağıldıktan hemen sonra temizlenerek hijyenik hale getiriliyor26 Haziran 2018 Salı 09:55
  • Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde genel temizlik yapıyor26 Haziran 2018 Salı 09:48
  • Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz okulları 15 -25 yaş arası gençleri bekliyor25 Haziran 2018 Pazartesi 10:15
  • Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören’de düzenlenen mitinge katıldı22 Haziran 2018 Cuma 10:17
  • ÇODAM ve ÜZYEÇDE Resim Yetenek Tespit Sınavı düzenledi21 Haziran 2018 Perşembe 12:46
  • Keçiören Belediyesi'nden ilçeye 2 mahalle konağı daha20 Haziran 2018 Çarşamba 12:03
  • Keçiören Belediyesi “100 atıl pil getirene sinema bileti hediye” kampanyasını başlattı18 Haziran 2018 Pazartesi 10:30
  • Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği ortaklaşa yaz kampı düzenleyecek15 Haziran 2018 Cuma 10:58
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim