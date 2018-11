Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Pakistan’ın D-8 içerisindeki ekonomik işbirliğini daha da güçlendirmek için bağlılığını yeniden teyit etti

Abdul Akbar

Türkiye’de düzenlenen D-8 Yabancı Bakanlar Konseyinin 18. Oturumuna katılan Pakistan heyetine liderlik eden Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Muhammad Hammad Azhar, Pakistan’ın D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünün hedeflerine erişmek için güçlü bağlılığını ve devam eden desteğini yeniden teyit etti.

Toplantının genel oturumunda konuşan Devlet Bakanı, 2012-2017 yıllarındaki Başkanlığı da dâhil olmak üzere, Pakistan’ın vizyonunu gerçekleştirmek için D-8’de oynadığı rolün altını çizdi. Somut bir ilerleme kaydetmek için D-8 altında imzalanmış olan anlaşmaların hızlıca uygulanması için çağrıda bulundu, özellikle tercihli ticaret, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, gümrük ve vize işlemlerinin basitleştirilmesi ve iletişim bağlarının arttırılmasında işbirliği yapılması bağlamında olanlar dâhil olmak üzere. Kendisi aynı zamanda D-8 içerisindeki ticareti arttırmak için olan ihtiyacın da altını çizdi.

Sayın Muhammad Hammad Azhar Pakistan hükümetinin iş dostu politikalarını ve sayısız yatırım ve insan kaynakları fırsatı bulunduğunu sergileme fırsatını da buldu. Kendisi ayrıca Pakistan’da Çin Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) bir kısmı olarak devam eden projeleri de vurguladı.

Kendisi vurguladı ki, Başbakan İmran Khan’ın liderliği altında, Pakistan’daki yeni hükümet, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin çerçevesini geliştirerek, iş yapma kolaylığını arttırarak ve yönetişim yapılarını iyileştirerek değişmiş ve ıslah edilmiş bir Yeni Pakistan inşa etmeye tam olarak kendisini adamıştır.

Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı aynı zamanda toplantının yan oturumlarında Türkiye Dışişleri Bakanıyla da etkileşimde bulundu ve Malezya Dışişleri Bakanı Yardımcısıyla ikili bir toplantı yaptı.

Bu etkileşimler sırasında, hem ikili bağlamda hem de D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünün şemsiyesi altında ticareti ve ticari işbirliğini arttırmak için görüş alışverişinde bulunuldu.

Minister of State for Revenue reiterates Pakistan’s commitment to further strengthening economic cooperation within the D-8

Minister of State for Revenue, Mr. Muhammad Hammad Azhar, who is leading Pakistan’s delegation to the 18th Session of the D-8 Council of Foreign Ministers being held at Antalya, Turkey, reiterated Pakistan’s strong commitment and continued support for achieving the objectives of the D-8 Organization for Economic Cooperation.

Speaking at the plenary session of the meeting, the Minister of State highlighted the role being played by Pakistan in the D-8 for the realization of its vision, including as its Chair from 2012-2017. In order to achieve tangible progress, he called for speedy implementation of agreements signed under the D-8, in particular in context of preferential trade; developing small and medium enterprises; simplification of customs and visa matters; and cooperation in increasing communication linkages. He also underscored the need for increasing the intra-D-8 trade.

Mr. Muhmmad Hammad Azhar took the opportunity to showcase the business friendly policies of the government of Pakistan, and availability of numerous investment opportunities as well as human resources. He also highlighted the projects underway in Pakistan as part of China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

He underscored that under the leadership of Prime Minister Imran Khan, the new government in Pakistan was fully committed to building a changed, reformed, New Pakistan, by improving framework of transparency and accountability, enhancing ease of doing business, and upgrading governance structures.

The Minister of State for Revenue also interacted with the Foreign Minister of Turkey on the sidelines of the meeting and had a bilateral meeting with the Deputy Foreign Minister of Malaysia.

During these interactions, views were exchanged on increasing trade and commercial cooperation, both in the bilateral context as well as under the umbrella of the D-8 Organization for Economic Cooperation.

Ambassador of Pakistan to Turkey Muhammad Syrus Sajjad Qazi was also part of Pakistan delegation.