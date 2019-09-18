Genç çift Huzurevi'nde düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi
Haber 18.09.2019, 15:46
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Daha sonra yeni evli çift ile davetliler, müzik eşliğinde eğlendi.
Fazlı Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırsat buldukça eşiyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiklerini söyledi.
Evlilik kararı aldıklarında bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak istediklerini belirten Öztürk, "Biz onların mutlu gününde yanlarında oluyoruz, onlar da bizim mutlu günümüzde yanımızda olsun istedik. Yaşlılarımızı önemsiyor, onların mutlu olmasını istiyoruz. Anılarında yer almak istiyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.