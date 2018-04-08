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GENÇ TASARIMCILARDAN MUHTEŞEM DEFİLE

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Ekin Hazal Doğruyusever

Bu sıralar yakından takip ettiğim bir etkinlik beni bir hayli heyecanlandırıyor.

Özcan Sabancı Mesleki Lisesi’nden Alan Şefi Hacer CİVAN ile yaptığım söyleyişi ile gençleri ve bu bağlamda giyim üretim teknolojisine katkılarını ele aldık.

‘’Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilmek, onu herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmek, günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir.‘’

Bu süreçte güzel işler yapan ve gençleri giyim/moda alanında teşvik eden  Özcan Sabancı Meslek Lisesi ve öğretmenleri büyük bir alkışı hak ediyor. Özcan Sabancı Meslek Lisesi Giyim bölümünün her yıl geleneksel olarak düzenlediği yarışma birçok gencin yeteneklerini ve yaratıcılığını sergilemesine olanak sağlıyor.2016 yılında Yaka Tasarımı, 2017 yılında  T-shirt Tasarımı  bu yıl ise Şapka Tasarımı’nın yer aldığı ve ürünlerin sınıf bazında değerlendirildiği yarışmada toplamda 41 adet birbirinden farklı eserin sergilenmesi bekleniyor.  Yarışma komisyonunda ise Okul Müdürü Suzan ÖZKAYA, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar TÜRKDEMİR, emekli moda tasarım öğretmeni  Yıldız YILMAZ ve Müzik öğretmeni Emine CERİT AY ile Edebiyat Öğretmeni Aslıhan KELEŞ KURTOĞLU’nun bulunacağı  yarışmanın 12 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da okulda gerçekleştirilecek mini bir defileyle sunulması bekleniyor. Yarışma sonunda dereceye giren ürünlerin her yıl olduğu gibi  Sincan ilçesinde düzenlenen METEF’te (Mesleki Teknik Eğitim Fuarı) 26 Nisan Perşembe günü düzenlenecek bir etkinlikle gözler önüne serilmesi planlanıyor.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’’ anlayışıyla yola çıkan  eğitmenlerimizi ve gençlere yönelik bu güzel çalışmalarını takdir ediyor, bu güzel çalışmaların teşvik edilip daha da yaygınlaştırılmasını tüm kalbimle destekliyorum.

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