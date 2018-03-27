Gençlerimiz hainlere asla geçit vermeyecektir!

Mustafa Toruntay

Ülkemiz, zor ve bir o kadarda önemli bir süreçten geçerken, üniversitelerde öğrenci kisvesi altında terör seviciliği yapan kimseler, bile isteye karışıklık çıkarmaya çalışmakta ve bunu kendilerinde hak olarak görmektedir.

Bir Sivil Toplum Kuruluşunun genel başkanı olarak ve her şeyden önce vatanını, milletini, bayrağını seven bir vatandaş, bir baba olarak böyle bir durumu asla ve kati surette kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Milletimizin güvenliğini sağlamak, yıllardan beri ülkemizin başına bela edilen terör unsurlarını kökten temizlemek için büyük adımlar atan devletimiz, sınır ötesi operasyonlar yaparak haklı mücadelesini sürdürmektedir. Fakat gelin görün ki, öğrenci olduklarını belirten kimseler, şanlı ordumuzun kutlu davasına gölge düşürmek istemekte ve bunu da demokrasi ve düşünce özgürlüğü ile bağdaştırarak meşru hale getirmeye çalışmaktadır. Bu kimseler bu ülkenin evladı olamayacağı gibi, öğrenci de olamazlar. Afrin’de başarıyla yürüttüğümüz ve çok şükür ki zaferle sonuçlandırdığımız Zeytin Dalı Harekatı için lokum dağıtan evlatlarımıza müdahale etme cüretini gösteren, bununla yetinmeyerek bir de üstüne ülkemizi, devletimizi, ordumuzu karalamaya yönelik pankart açanlar Türk adaleti önünde hesap verecektir.